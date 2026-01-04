Jornada histórica en la NFL: Myles Garrett rompe el récord de capturas

Cincinnati, Estados Unidos.- Una jornada histórica fue la que se vivió este domingo 4 de enero de 2026 en Cincinnati, después de que el ala defensiva de los Browns, Myles Garrett estableciera el récord de capturas de la NFL en una sola temporada, durante la victoria de Cleveland por 20-18 ante los Bengals.

El cazador All-Pro consiguió su captura 23 con 5:09 restantes en el último cuarto del partido, cuando capturó a Joe Burrow para una pérdida de 6 yardas en primera y 10 en la yarda 45 de los Browns. Burrow estaba en formación de escopeta cuando vio venir a Garrett y se tiró al suelo, permitiendo que el defensivo lo atrapara.

MYLES GARRETT IS THE NEW SACK RECORD KING.



CLEvsCIN on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/Jaa4aBGrIl — NFL (@NFL) January 4, 2026

Garrett llegó al partido necesitando una captura para superar la marca de 22 y media que compartían el miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Michael Strahan (en 2001 con los New York Giants) y T.J. Watt de los Pittsburgh Steelers en 2021. La captura hizo recordar a la del récord de Strahan contra Brett Favre de Green Bay. Ninguno de los dos jugadores ofreció mucho desafío cuando vio al cazador de cabezas venir de frente. Los compañeros de Garrett celebraron su hazaña.

Garrett ha capturado a 51 mariscales de campo diferentes en sus nueve años de carrera en la NFL. Burrow está en lo más alto de la lista, con 12 en 10 encuentros. La NFL no empezó a contar las capturas como estadística oficial hasta 1982. Mark Gastineau, de los New York Jets, tuvo 22 en 1984 hasta que Strahan superó ese punto al final del último cuarto de la temporada 2001 contra Green Bay. Favre cayó al suelo justo cuando Strahan se acercaba para marcar la captura. Watt igualó el récord durante el último partido de 2021 en Baltimore al derribar al QB de los Ravens, Tyler Huntley.

En lo que va de la temporada, Garrett ha registrado al menos media captura en 11 de 12 partidos, incluido el de este domingo. Eso incluye un récord del equipo de cinco partidos contra los New England Patriots el 26 de octubre, cuatro contra los Baltimore Ravens el 14 de noviembre y tres una semana después en Las Vegas.

