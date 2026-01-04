Lanzador de Yaquis de Obregón en la LAMP 2025-2026 firma contrato con prestigiado equipo de MLB

Ciudad de México.- Una vez más, la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) sirvió como un escaparate para que un elemento activo fuera seguido y luego recibiera un acuerdo con un club de prestigio en la MLB. Devin Sweet, lanzador norteamericano que vistió los colores de Yaquis de Obregón durante la temporada 2025-2026 del circuito invernal, firmó un contrato de Ligas Menores con los Boston Red Sox.

El nacido en Greensboro, Estados Unidos, fue anunciado como parte de la legión extranjera que comenzaría la campaña de la LAMP y se incorporó al equipo desde la pretemporada, como muestra de su disponibilidad para ponerse a punto y tener el mejor desempeño posible. En su participación, Sweet se desempeñó como preparador, ya que fue el encargado de lanzar la octava entrada para la novena cajemense.

#Deportes | 'La Tribu' refuerza el bullpen; Yaquis de Obregón anuncia a su séptimo jugador extranjero ?https://t.co/YxqUIhP7Aa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 1, 2025

En total, Devin Sweet tuvo apariciones en 16 compromisos, incluyendo tres cierres, aunque no pudo apuntarse ningún salvamento; cerró su primera incursión en la LAMP con récord de un ganado y el mismo número de derrotas, además de 6.60 de ERA. Lanzó un total de 15 episodios, en los que promedió un ponche por capítulo trabajado y fue dado de baja al finalizar su acuerdo con la directiva de Yaquis.

Su buen desempeño en la LAMP, aunado a sus experiencias previas en el mejor beisbol del mundo, le abrieron las puertas para ser firmado por los Boston Red Sox, con quienes llegó un acuerdo de Ligas Menores. Así mismo, se notificó que Sweet fue asignado a los Worcester Red Sox, filial en la Triple A del mítico equipo de la MLB.

Red Sox add depth signing RHP Devin Sweet to minor league deal



Boston is taking a flier on a former 40-man arm with limited big league experience and roster flexibility.



More here: https://t.co/enBVQmHIhT pic.twitter.com/FOBp6TJ9YN — Beyond the Monster (@BeyondtheMnstr) January 4, 2026

Con esta nueva firma, Devin Sweet podría marcar su regreso a la MLB, ya que cuenta con experiencia con dos equipos de la gran carpa en la temporada 2023. Vistiendo los colores de los Oakland Athletics y los Seattle Mariners, el lanzador dejó marca de un ganado sin derrota en la MLB, con 8.2 entradas trabajadas.

El Spring Training para la campaña 2026 de las Grandes Ligas comenzará el 20 de febrero, por lo que sería la ventana ideal para que Sweet se gane un espacio en el roster del equipo principal. El Opening Day para los Red Sox será el 26 de marzo, cuando visiten a los Cincinnati Reds.

Fuente: Tribuna del Yaqui