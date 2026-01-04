Los enrachados Jaguars aseguran el título de la AFC Sur con una paliza a los Titans

Jacksonville, Estados Unidos.- Con un inspirado Trevor Lawrence al mando, los Jacksonville Jaguars conquistaron el título de la AFC Sur y se aseguraron un partido de playoffs en casa con una paliza de 41-10 sobre los Tennessee Titans este domingo 4 de enero de 2026. Fue el resultado más desigual en la historia de la serie.

Lawrence lanzó tres pases de touchdown, batiendo el récord de la franquicia de anotaciones totales en una sola temporada, y los Jaguars (13-4) aseguraron su tercer título de división en nueve años, al barrer a los Titans (3-14) por tercera vez en cuatro temporadas y de paso superaron una docena de victorias por segunda vez en los 31 años de historia del equipo.

Sin embargo, Jacksonville tendrá que esperar varias horas para conocer su posición de postemporada y su rival. Los Jaguars podrían conseguir el primer puesto de la AFC, pero lo más probable es que acaben siendo terceros y reciban a Buffalo o Los Angeles Chargers la próxima semana.

Lawrence brindó una gran actuación

Lo que sí es un hecho es que nadie querrá jugar contra los Jaguars, que han ganado ocho partidos seguidos y nueve de diez desde su semana de descanso. Y Lawrence ha sido el quarterback más en forma de la liga durante esta racha. Completó 22 de 30 pases para 255 yardas contra Tennessee, con touchdowns de Brenton Strange, Parker Washington y Quintin Morris. Tras una posesión inicial poco destacada, Lawrence desmontó la secundaria mermada de los Titans y vio la mayor parte del último cuarto desde la banda.

Trevor Lawrence... Where do we even begin?#TENvsJAX on FOXpic.twitter.com/Ujeacixzq8 — Jacksonville Jaguars (@Jaguars) January 4, 2026

Por Tennessee, el quarterback novato Cam Ward también pasó gran parte del partido en el banquillo, esto después de lesionarse al caer sobre su hombro derecho mientras corría para un touchdown de 7 yardas en la primera serie de los Titans, y regresó con cabestrillo en la segunda parte.

Ward salió lesionado del juego

Fue sustituido por Brandon Allen, que fue mayormente ineficaz, completando 11 de 23 pases para 44 yardas y una intercepción que fue devuelta para touchdown. Antonio Johnson interceptó un pase de Allen en tercer down por el centro en el segundo cuarto y lo recorrió 58 yardas en sentido contrario. Fue la intercepción 22 de la temporada para Jacksonville y batió el récord anterior del equipo establecido en 2017.

Lawrence también superó a Bortles (17,646) para la segunda mayor cantidad de yardas por pase en la historia del equipo. Ahora solo está por detrás de Mark Brunell (25,698 yardas). Jugó hasta el último cuarto para superar las 4,000 yardas por pase por tercera vez en su carrera profesional. Recibió una buena ovación al salir tras una recepción de 23 yardas a Washington.

Fuente: Tribuna del Yaqui