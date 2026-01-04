Maratón en Zapopan: Hermosillo se impone ante Charros en 14 peleadas entradas

Zapopan, Jalisco.- Catorce entradas y más de cinco horas de juego fueron necesarias para definir al ganador del Juego 3. Naranjeros de Hermosillo resistió, golpeó en el momento justo y venció 9-5 a Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano, tomando ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de playoffs.

Hermosillo se adelantó temprano con carrera en la primera entrada y fue construyendo una ventaja que llegó a ser de 4-0 tras cinco episodios, apoyado en extrabases de Isaac Paredes y Willie Calhoun, además de un trabajo sólido desde el montículo que mantuvo a raya a la ofensiva local durante la primera mitad del encuentro. Charros fue encontrando ajustes conforme avanzó el juego y logró empatar en la séptima entrada, obligando a un largo duelo de bullpens que terminó extendiendo el encuentro a entradas extras.

Uno de los momentos clave llegó en la décima entrada, cuando Luis Márquez ingresó al relevo con las bases llenas y dos outs. El derecho respondió con sangre fría, apagó la amenaza de Jalisco y evitó que el juego terminara en ese inning. Esa salida mantuvo con vida a Naranjeros y marcó un punto de quiebre en el desarrollo del partido. La visita retomó la ventaja en la duodécima con sencillo productor de Andretty Cordero, pero Charros volvió a empatar de inmediato, prolongando el desgaste físico y mental de ambos equipos.

Finalmente, Hermosillo rompió el juego en la parte alta de la décimo cuarta entrada. Cordero impulsó la carrera del desempate y, enseguida, César Salazar conectó cuadrangular de tres carreras que silenció el Panamericano y sentenció el marcador. Raúl Barrón se encargó de cerrar el encuentro, sellando una victoria llena de drama que coloca a Naranjeros arriba en la serie y con la inercia de su lado.

El Juego 4 de la serie entre Charros y Naranjeros será este lunes en punto de las 18:30 horas, tiempo de Sonora. José Samayoa será el abridor por Hermosillo, mientras que Luis Payán hará lo propio por Jalisco, que buscará emparejar el compromiso.

Fuente: Tribuna del Yaqui