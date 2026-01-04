No pueden: Los Yaquis de Obregón caen ante los Águilas y están cerca de su eliminación

Mexicali, Baja California.- Al igual que en los dos primeros encuentros de la serie, el batazo oportuno nunca llegó y los Yaquis de Obregón cayeron 2-1 ante los Águilas de Mexicali, para colocarse a un juego de su eliminación de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El triunfo fue para la cuenta de César Vargas (1-0), en relevo de una entrada y un tercio, con un 'chocolate' recetado. Jesús Cruz retiró la novena para apuntarse el salvamento (1). Fernando Sánchez (0-1) inició y perdió por la escuadra sonorense.

Victoria para los emplumadosuD83EuDD85



Triunfo para los @AguilasDeMxli y se ponen a un juego de llegar a semifinales uD83EuDD1FuD83CuDFFBuD83DuDD25



PG César Vargas

PP Fernando Sanchez

SV Jesús Cruz



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/fvVb7XHfbk — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 5, 2026

Después de dos primeras entradas en blanco, fue en el fondo del tercer capítulo donde los Águilas se fueron al frente en el marcador; Marco Jaime se embasó con un toque que se convirtió en hit por la línea de tercera, Alex Wilson lo avanzó con sacrificio y Cade Gotta lo remolcó con doblete al prado central. Sin embargo, los fronterizos se quedaron cortos al dejar las bases congestionadas ante el abridor de la Tribu, Fernando Sánchez.

Los Yaquis atacaron en la apertura del cuarto inning, donde congestionaron las almohadillas con dos fuera, pero José Gaitán fue dominado con elevado al jardín central para poner fin a la amenaza. En el cierre de ese capítulo, Mexicali también llenó los senderos ante Sánchez, pero de nueva cuenta el zurdo salió adelante, sin permitir anotaciones.

Obregón volvió a dejar las bases llenas en la apertura del quinto episodio, donde el inicialista emplumado Valente Bellozo batalló con su control y regaló tres pasaportes gratis consecutivos, lo que marcó su salida del encuentro y el ingreso de César Vargas, quien ponchó a Víctor Mendoza para frenar la amenaza.

Mexicali sumó su segunda rayita en el cierre de la séptima entrada, donde Moisés Gutiérrez pegó de hit y después timbró con sencillo de Norberto Obeso al fondo del prado central. Los Yaquis se quitaron la blanqueada en la parte alta de la octava entrada, donde Sebastián Elizalde abrió con sencillo al jardín izquierdo y avanzó a segunda en la misma jugada con error del guardabosques Wynton Bernard, luego a tercera con wild pitch de Kurt Heyer y anotó con rodado a segunda de Víctor Mendoza.

Se acerca la TribuuD83CuDFF9



Rodado a segunda base de la 'Chule' y timbra Sebastián Elizalde la primera para los @yaquis_oficial uD83DuDC4AuD83CuDFFB#LigaARCO? pic.twitter.com/V3i7Dizet4 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 5, 2026

El cuarto encuentro de la serie al mejor de siete está programado para el lunes, en punto de las 20:30 horas, tiempo de Sonora. Por los emplumados, el lanzador anunciado es Mark Simon; mientras que por la Tribu no se dio a conocer a su abridor.

Fuente: Tribuna del Yaqui