Otro más: Diablos del Toluca anuncia a un nuevo refuerzo en el mediocampo para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Con el fin de concretar su tercer título de manera consecutiva, los Diablos del Toluca siguen sumando refuerzos para el Clausura 2026 y, a menos de una semana para su inicio, concretaron la llegada de un nuevo mediocampista. Jorge Díaz, el cual jugaba en la Liga Expansión MX, regresará a la Primera División de México para defender los colores del cuadro mexiquense.

Díaz Price comenzó su carrera en las filiales del Atlante y, luego de pasar por un par de equipos en el futbol amateur, fue firmado por el León FC, club con el cual se concretó su debut profesional en el Clausura 2018, siendo el nombrado Novato del Año en dicho torneo. En total, con los 'Panzasverdes', estuvo por 66 compromisos, en los cuales logró anotar 18 goles, sin asistencias en más de 4 mil 600 minutos, además de haber recibido nueve cartones preventivos y una tarjeta roja directa.

También tuvo un efímero paso por el CD Everton de Viña del Mar, con quienes no tuvo muchas oportunidades en cancha durante el año que estuvo cedido. Al no entrar en los planes para el equipo del Bajío, fue vendido al Yalkaman FC de la Segunda División y luego pasó a formar parte del Cancún FC en la Liga de Expansión, donde se desempeñaba como capitán y figura.

El anuncio se realizó desde las propias redes sociales del Toluca, donde se publicó un video creativo en el cual se oficializaba el arribo de Jorge Díaz Price. En dicha pieza, el jugador admitió que el arribar a una institución de renombre como lo son los Diablos es cumplir un sueño y meta en su carrera dentro del futbol profesional.

Enero apenas empieza y los deseos de Año Nuevo ya se cumplen uD83DuDC40uD83CuDF1F pic.twitter.com/yFC5wmLJMF — Toluca FC (@TolucaFC) January 4, 2026

Así mismo, se confirmó que el mediocampista ya se encuentra trabajando con el equipo durante la pretemporada dirigida por Antonio Mohamed. El debut del Toluca en el Clausura 2026 llegará el próximo sábado, 10 de enero, cuando visiten el 'Gigante de Acero' para enfrentarse a los Rayados del Monterrey.

Bienvenido al bicampeón, Jorge Díaz PriceuD83DuDC79 pic.twitter.com/w1WqHHgW0x — Toluca FC (@TolucaFC) January 4, 2026

Si bien este se convirtió en apenas el segundo refuerzo oficial presentado por el Toluca, en los últimos días se han filtrado varios acuerdos que están próximos a cerrarse para los Diablos, como el de Pavel Pérez y un intercambio con Águilas del América donde estarían recibiendo a Ralph Orquin.

#Deportes | Águilas del América y Toluca hacen intercambio de jugadores a días para el inicio del Clausura 2026 ?https://t.co/7eqsKTHy0Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui