Pachuca pierde a jugador sudamericano previo al arranque del Clausura 2026 por una desafortunada lesión

Ciudad de México.- Pese a que aún no comienza el Clausura 2026, ya se presentó la primera baja para todo el torneo, la cual golpeará de lleno el desempeño del Pachuca en los próximos meses. El club informó que Andrés Micolta, defensa central ecuatoriano, sufrió una desafortunada lesión en los entrenamientos previos para el inicio del siguiente certamen de la Liga MX.

El sudamericano llegó al Pachuca en enero del 2024, procedente del Club Deportivo Nacional, el cual disputa la Serie A de Ecuador; desde su arribo, Micolta ha batallado con diversas lesiones que lo han marginado de las canchas en numerables jornadas. En total, con los 'Tuzos', Andrés tiene solo 27 compromisos, en los cuales ha anotado un gol con el mismo número de asistencias en poco menos de 2 mil 300 minutos en cancha.

#Deportes | Delantero sudamericano y goleador de la Concachampions regresará al Pachuca para el Clausura 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/fPQkY5Dey7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 29, 2025

Luego de perderse 13 de los 17 partidos que el Pachuca disputó en el Apertura 2025, Micolta reportó pronto a la pretemporada para ganarse un lugar dentro del cuadro titular y, con solo una semana para el inicio del Clausura 2026, se dio la grave lesión. De acuerdo con el parte médico publicado por el Pachuca, el defensivo sufrió una ruptura de la rótula en un entrenamiento.

Andrés Micolta, al golpear un balón, apoya la rodilla derecha y hace un mecanismo de rotación, produciéndole mucho dolor a nivel de la rodilla y fracturándose la rótula. Fue llevado a CEMA, donde le tomamos radiografías, corroborando que la rótula se fracturó por la mitad".

Tras conocerse la magnitud de la lesión, el jugador tuvo que ser ingresado al quirófano de emergencia, donde se le realizó una intervención con éxito, procedimiento que quedó a cargo del cuerpo médico del propio equipo. "A las 10 de la noche fue intervenido quirúrgicamente, colocándole tornillos para la fijación de la misma".

Así mismo, se informó que el lunes, 5 de enero, se comenzará con los trabajos paulatinos para concretar su recuperación, la cual se podría prolongar durante cuatro a cinco meses. Por último, se reveló que el jugador no sería registrado, lo que liberará una plaza NFM (No Formado en México), por lo que el Pachuca podría buscar a su reemplazo.

uD83DuDCCB | COMUNICADO DE PRENSA: Andrés Micolta uD83CuDDEAuD83CuDDE8#FuerzaMicolta pic.twitter.com/JOakbmQXju — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui