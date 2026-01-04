Raúl Jiménez fue factor para que el Fulham concretara el empate ante el Liverpool en la Premier League

Ciudad de México.- Contra todo pronóstico, el Fulham logró un apretado empate ante el Liverpool en la jornada 20 de la temporada 2025-2026 de la Premier League. Raúl Jiménez, delantero mexicano, fue una de las piezas claves en el valioso resultado y, aunque no pudiera hacerse presente en el marcador, colaboró con una asistencia y la generación de varias oportunidades de peligro.

Los locales sorprendieron en la cancha del Craven Cottage, pues apenas en el minuto 17, tomaron por sorpresa a la defensa del Liverpool para marcar el primer tanto del compromiso, el cual fue con complicidad de Jiménez. El 'Lobo de Tepejí' se botó de su posición y, al recibir el balón desde zona defensiva, la filtró de taco para Harry Wilson, quien aprovechó la oportunidad para firmar el uno por cero con un disparo cruzado.

Dicha anotación había sido invalidada por un supuesto fuera de lugar, pero luego de una rápida revisión del VAR, el silbante central dictaminó el gol válido. De manera sorpresiva, el Fulham tomó el control del partido, ya que consiguieron guardar la ventaja hasta que finalizó la primera mitad.

Luego del descanso, el Liverpool reacomodó sus piezas y empató el marcador luego de que Conor Bradley recuperara el balón en el mediocampo y, en última instancia, le pusiera un centro a Florian Wirtz que definió de zurda apenas en el minuto 52. Al igual que el gol del Fulham, la jugada fue anulada por una supuesta posición adelantada, pero luego fue cambiada a válida.

Con el empate prevaleciendo en el marcador, el encuentro llegó a los instantes finales y ya en el tiempo añadido, Cody Gakpo le dio la ventaja al Liverpool en lo que parecía asegurar la victoria para los visitantes, aunque el Fulham terminó por responder al 90+7'. En la última jugada del partido, Harrison Reed recibió el balón luego de un córner y de larga distancia la clavó en el ángulo para concretar el agónico empate.

Con este resultado, el Liverpool queda en el cuarto puesto de la tabla en la Premier League, luego de 10 triunfos y cuatro empates, lo que lo hace sumar 34 unidades. Por contraparte, el Fulham se encuentra en el lugar 11, aunque empatado con el Brighton y el Everton.

A very well-deserved point. uD83DuDC4F pic.twitter.com/ARtxE0FTI5 — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui