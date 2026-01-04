Real Madrid inicia el 2026 con goleada sobre el Betis; Gonzalo se consolida en el Santiago Bernabéu

Ciudad de México.- El Real Madrid comenzó el 2026 con una goleada en su casa ante el Real Betis, club que permanecía invicto durante sus juegos de visitante en la temporada actual de LaLiga. Gonzalo García, juvenil del equipo blanco, fue vitoreado por la afición que copó el Estadio Santiago Bernabéu, ya que fue el responsable en tres de las cinco anotaciones realizadas por el equipo local.

Los 'Merengues' tuvieron el control del compromiso desde los primeros instantes, ya que apenas durante el minuto 3, se estuvo cerca de presenciar el primer tanto del día, aunque Federico Valverde erró su disparo por pocos metros. Luego de varias oportunidades, Gonzalo se estrenó como goleador en la casa del Real Madrid, luego de un centro al segundo poste en jugada de balón parado, misma que fue cobrada por Rodrygo.

Con la escueta anotación, el compromiso se fue a los vestidores, aunque en solo cinco minutos del tiempo complementario, Gonzalo amplió aún más la ventaja con una joya de anotación. El canterano recibió un centro de Valverde, el cual controló con el pecho y, sin dejarla botar, remató desde afuera del área con un disparo que entró rozando el poste más lejano.

Apenas cinco minutos después del segundo tanto, el Betis descuidó el mediocampo, lo cual fue aprovechado por el equipo local para marcar su tercer gol de la jornada, el cual llegó desde un córner, rematado por Asencio. Ahí fue cuando el Real Madrid bajó las revoluciones en su ataque, lo que trajo por consecuencia el único gol de la visita, el cual fue firmado por Cucho Hernández.

Ante el constante ataque de los 'Verdiblancos' y los silbidos en el Santiago Bernabéu, el Madrid salió al ataque para disipar las dudas que surgieron en los últimos minutos. Cuando el cronómetro marcaba el 82', Gonzalo volvió a brillar, firmando su primer hat trick con un gol de tacón a centro de Álvaro Carreras, y el cinco por uno lo selló Fran García.

Con esta nueva victoria, el Real Madrid llegó a 45 unidades en LaLiga, luego de 14 triunfos, tres empates y un par de derrotas en las 19 jornadas que han disputado, lo que lo coloca en el segundo lugar del certamen, solo por detrás del Barcelona, que también ganó su primer juego del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui