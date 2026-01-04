Supliría al 'Canelo' Álvarez; Jaime Munguía podría enfrentar a Osleys Iglesias por el título de la FIB

Ciudad de México.- Luego de que Saúl 'Canelo' Álvarez haya declinado la oportunidad de ir por el campeonato supermediano de la FIB, todo parece indicar que será reemplazado por Jaime Munguía, quien es el siguiente mejor clasificado en el ranking. El pugilista tijuanense se tendrá que medir contra el cubano Osleys Iglesias, quien lidera la lista de los mejores en las 168 libras a nivel internacional.

Luego de que Terrence Crawford anunciara su retiro y, por consiguiente, los títulos que ostentaba quedaran vacantes, varios boxeadores se postularon para ser los nuevos monarcas de los cuatro organismos mejor posicionados en el deporte. Así mismo, el adiós a los encordados por parte del estadounidense frenó la planeación de una revancha inminente ante el 'Canelo' Álvarez.

Fue al tapatío al que se le realizó el ofrecimiento para disputar la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Iglesias, pelea que se tendría que realizar lo antes posible. De acuerdo con lo publicado en The Ring, Álvarez Barragán declinó la oportunidad para esta pelea, argumentando que tanto él como su equipo están enfocados en concretar su recuperación luego de ser sometido a una cirugía de hombro.

#Deportes| 'Canelo' Álvarez declina pelear contra Osleys Iglesias por el campeonato supermediano de la FIB uD83EuDD4Ahttps://t.co/anfWugfc6a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Esta decisión por parte del 'Canelo' le abriría las puertas a Munguía para que tenga su regreso triunfal al deporte, tras haber librado con éxito los temas por un supuesto dopaje luego de su pelea contra Bruno Surace. El tijuanense retomó sus entrenamientos desde hace un par de meses cuando se dio a conocer el fallo a su favor, lo que jugaría a su favor para ser considerado por la FIB.

uD83EuDD4A “Vamos a buscar el campeonato del mundo” uD83CuDFC6



Jaime Munguía dejó claro su objetivo para 2026: ir por la gloria mundial. Tras un 2025 complicado y con solo una pelea profesional, el boxeador mexicano asegura que el descanso también fue parte del proceso rumbo a su mejor versión.… pic.twitter.com/6AyJSnp9Fh — Baja News (@MxBajanews) January 3, 2026

Daryl Peoples, presidente de la federación, señaló que en los próximos días comenzarán con los acercamientos para ambos boxeadores, los cuales son los mejores posicionados dentro del ranking. "La FIB procederá a solicitar disponibilidad y ordenará a los dos principales contendientes disponibles en el ranking de peso supermediano de la FIB que negocien por el título vacante", se informó desde el organismo.

El récord de Jaime Munguía es de 45 victorias, con 35 de ellas desde la vía del nocaut y con solo dos derrotas, una de ellas a manos del propio 'Canelo'. Su último combate fue el 3 de mayo, cuando venció a Bruno Surace antes de que se detonara su escándalo por dopaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui