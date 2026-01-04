Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO el juego 3 de playoffs de la LAMP 2026

Mexicali, Baja California.- Luego de caer en días consecutivos, Yaquis de Obregón saltará al terreno de juego del Nido de las Águilas para medirse contra Mexicali en el reinicio de las actividades correspondiente a la primera ronda de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026. 'La Tribu' tiene poco margen para el error, pues una tercera derrota los colocaría al borde de la eliminación.

Al igual que el primer compromiso, el segundo juego de la serie se tuvo que definir en entradas extras, aunque ahora fue un encuentro de mayor carreraje y varios cambios en el marcador. Ernesto Zaragoza se quedó con el triunfo al retirar sin daños la parte baja del capítulo 13, mientras que la derrota la cargó Felipe González luego de permitir tres anotaciones en las dos entradas y dos tercios de trabajo.

Obregón logró adelantarse en las entradas iniciales, pues Juan Carlos Gamboa se trajo las primeras carreras del compromiso con un doble al jardín derecho, poniendo el dos por cero momentáneo. Yadir Drake demostró que sigue con el madero encendido al recortar la diferencia y luego, Estevan Florial concretó la voltereta en el cuarto capítulo; Alexis Wilson se encargó de abrir aún más la ventaja con un grand slam en el octavo episodio.

En la última llamada para 'La Tribu' se conectaron dos cuadrangulares que enviaron el partido a las entradas extras; Ramiro Peña se estrenó con el jersey de Yaquis y Víctor Mendoza la depositó detrás de la barda del jardín derecho para establecer el siete por siete. Luego de que Mexicali tomara la ventaja y luego Obregón igualara la pizarra en un par de ocasiones, las carreras de la diferencia cayeron por imparable de Moisés Gutiérrez y elevado de sacrificio de Marco Tulio Jaime.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali / Juego 3 Playoffs

Estadio: Nido de las Águilas, Mexicali, Baja California

Fecha: Domingo, 4 de diciembre

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ TVC Deportes 2

Por parte de Yaquis, se tiene programado a Fernando Sánchez como lanzador inicialista para el importante duelo; el zurdo cajemense tuvo dos compromisos contra Mexicali en el rol regular, mismos de los cuales salió sin decisión al lanzar 9.2 entradas con solo una carrera permitida. Águilas contará con Valente Bellozo en la loma, quien se enfrentó a Yaquis en su primera aparición de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui