Astros no descartaría cambiar peloteros: Pelotero mexicano podría cambiar de aires

Houston, Texas.- Tras fortalecer su rotación abridora con las incorporaciones de Tatsuya Imai, Mike Burrows y Ryan Weiss, la máxima prioridad de los Houston Astros para la temporada muerta está completa. Por lo que, según el portal de las Grandes Ligas, el club podría cambiar a un jugador de posición.

Con la proyección de que el cubano Yordan Álvarez pase el 2026 como el bateador designado, los de Texas no tienen espacio para darles juego diario ni al pelotero mexicano Isaac Paredes ni a Christian Walker, por lo que podrían ser las monedas de cambio con otros equipos.

En el caso de Walker, le quedan dos años en su contrato de tres años y 60 millones de dólares, y su cláusula limitada de no cambio hará que el inicialista sea más difícil de traspasar de ciudad, por lo que Paredes luce como el perfil más probable para ser canjeado.

The man of the hour. pic.twitter.com/HzNJNRO4Ca — Houston Astros (@astros) January 5, 2026

Si bien es cierto que, una vez que finalizó la campaña, la oficina administrativa de Houston afirmó que tienen la intención de seguir con los servicios del hermosillense, tras este nuevo rumor que publicó el portal de la MLB, su nombre ya empieza a barajarse en otras organizaciones.

En las últimas semanas, Isaac Paredes ya ha surgido en rumores de cambio, con los Boston Red Sox mostrando interés en él, según los mismos informes. Además, precisamente el equipo de Alex Cora, hasta el momento, no tiene un tercera base seguro, tras la negativa de Alex Bregman de firmar extensión de contrato.

Actualmente, el de la 'H' está jugando la primera ronda de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con los Naranjeros de Hermosillo, siendo pieza importante en la ofensiva del manager Juan Gabriel Castro. Esa decisión de tener actividad en el invierno le favorecerá al sonorense para llegar con una mayor participación al Clásico Mundial de Beisbol.

¡Anoche El de la H, Isaac Paredes, se hizo sentir con un HR para los Naranjeros de Hermosillo en los Playoffs de @Liga_Arco! uD83DuDCA5 pic.twitter.com/Hp7TEx4RQp — MLB Español (@mlbespanol) January 3, 2026

Por otra parte, cambiar al jardinero dominicano Jesús Sánchez es otra opción para los Houston Texas, pero hacerlo no resolvería el exceso de jugadores en el cuadro interior, a menos que tengan la idea de mandar al pelotero mexicano a cubrir los jardines.

Fuente: Tribuna del Yaqui