Camila Zamorano le deja un mensaje a la argentina Claudia Ruiz: "En futbol nos ganan, pero en boxeo no"

Hermosillo, Sonora.- Será el próximo sábado 21 de febrero cuando la pugilista sonorense Camila Zamorano haga su defensa del campeonato mundial peso átomo, del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante la argentina Claudia 'C Cuatra' Ruiz, en el Gimnasio Unison de Hermosillo.

En futbol nos ganan, pero en boxeo no

Pero a tan solo semanas de su combate, la hermosillense alzó la voz y le recordó a su rival la grandeza que tiene México en el 'Deporte de los Puños'. "Podrán ser mejores que nosotros en futbol (Argentina), pero en boxeo, México manda", declaró la tricolor en un video promocional del combate.

Además, la también campeona mundial más joven en la historia del boxeo afirmó que ese día dejará el corazón arriba del ring. "Este 21 de febrero voy a demostrar que, cuando se trata de pelear con el corazón, México no se compara", puntualizó la jovencita de 18 años.

Cabe destacar que la sonorense tuvo un 2025 brillante, en donde dejó de ser una promesa para ser ya una de las cartas fuertes del boxeo nacional, al conquistar el título mundial de peso átomo. Fue en junio cuando derrotó por decisión unánime a la japonesa Mika Iwakawa y se adjuditó el centro interino de las 102 libras.

El nombramiento de Camila Zamorano como monarca mundial absoluta se dio semanas antes de que se midiera ante la también nipona Sana Hazuki, a quien igualmente venció por la vía de los puntos en Hermosillo. Antes de la mexicana, la monarca regular del organismo verde y oro era la alemana Tina Rupprech, quien anunció su retiro profesional.

Camila Zamorano is the youngest current world champion in boxing aged just SEVENTEEN ?



The teenager was recently elevated to become the WBC atomweight champ and cemented her status by winning her first defence against Sana Hazuki on Saturday uD83DuDC51 pic.twitter.com/NJ9tbTH8EN — Ring Magazine (@ringmagazine) October 27, 2025

Por otra parte, la ahora nueva rival de 'La Magnífica', Claudia Ruiz, llegará en gran momento para la pelea de título mundial, ya que cerró el año como campeona sudamericana y como monarca de la Federación Argentina de Boxeo, tras vencer por decisión a su compatriota Mercedes Rocio Reyna, por lo que se espera que brinde una gran guerra en la capital de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui