Charros dan de palos a los Naranjeros e igualan la serie de playoffs de la LAMP

Zapopan, Jalisco.- Julián Ornelas y Michael Wielansky conectaron par de cuadrangulares cada uno para encabezar la ofensiva de Jalisco y los Charros apalearon 12-3 a los Naranjeros de Hermosillo para igualar a dos triunfos por bando la serie de primera ronda de playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Ornelas se fue de 3-3 con cuatro carreras remolcadas y tres anotadas; Wielansky bateó de 4-3 con tres empujadas y dos anotadas, en un ataque de 14 imparables en el estadio Panamericano de Zapopan, para apoyar una brillante salida de Luis Payán.

Payán tuvo apoyo de sobra para llevarse el triunfo

El duelo inició bien para Hermosillo que no esperó y rápidamente se fue al frente en la salida, cuando Jason Atondo recibió pasaporte gratis, avanzó a segunda con un passed ball y anotó con imparable de Willie Calhoun al prado derecho.

Pero Jalisco respondió de inmediato y le dio la vuelta al marcador en el fondo del primer capítulo, donde Michael Wielansky se voló la barda del jardín izquierdo ante José Samayoa y después Bligh Madris recibió pasaporte gratis, llegó a tercera con sencillo de Julián Ornelas y después timbró con elevado de sacrificio de Reynaldo Rodríguez al central.

El ataque de los Charros continuó en el segundo episodio, cuando Wielansky repitió el 'truco' ante Samayoa, al conectarle su segundo palo de vuelta entera por el mismo lugar; y en la tercera entrada, Julián Ornelas también se la botó sin gente en base para colocar el 4-1 en la pizarra del Panamericano.

Wielansky se despachó con la cuchara grande

Naranjeros reaccionó y se acercó con par de rayitas en la parte alta de la cuarta entrada; donde Isaac Paredes conectó de imparable, avanzó a la antesala con doblete de Calhoun y enseguida anotó con un rodado de Andretty Cordero que recogió el receptor Francisco Córdoba y tiró a primera. Calhoun también cruzó el plato con un error del paracorto Connor Hollis a batazo de Sergio Burruel.

Los jaliscienses volvieron a la carga y en el quinto rollo sentenciaron el encuentro con ocho carreras anotadas. La primera la remolcó Alejandro Osuna con sencillo y la anotó Ornelas; mientras que Japhet Amador empujó dos más con doblete al jardín izquierdo y Madris con hit, produjo otras dos. Luego, Ornelas con su segundo cuadrangular de la jornada envió tres más al plato.

Luis Payán (1-0) fue el pitcher ganador con seis innings de cuatro hits y tres carreras, cinco ponches y una base. Perdió José Samayoa (0-1), quien se mantuvo por cuatro innings, para seis hits y cuatro carreras; con un ponche y cuatro bases por bolas.

Fuente: Tribuna del Yaqui