'Checo' Pérez habla sobre Red Bull y Verstappen, están listos los playoffs de la NFL y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este lunes 5 de enero, conoce las declaraciones de Sergio 'Checo' Pérez sobre ser compañero de Max Verstappen en la Fórmula 1.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Rayos de Hermosillo tiene nuevo Coach

El cuatro veces campeón del Cibacopa, Rayos de Hermosillo, ha hecho oficial la llegada de Elian Villafañe. Él será el encargado de dirigir al conjunto sonorense como nuevo entrenador para la temporada 2026, con el objetivo de mantener al club en lo más alto del torneo.

Listos los playoffs de la NFL

Ya se conocen los equipos que pelearán en los playoffs de la NFL. Entre los clasificados destacan los Rams, Broncos y Bills. Sin embargo, todas las miradas están puestas en los Seahawks, quienes llegan a esta etapa como los grandes favoritos para ganar el Super Bowl en esta edición.

'Checo' Pérez habla sobre Red Bull y Verstappen

Sergio 'Checo' Pérez comentó que ser compañero de Max Verstappen en Red Bull es el trabajo más difícil en la Fórmula 1. Según el piloto mexicano, el sistema y la forma de trabajar de la escudería están diseñados pensando exclusivamente en Verstappen, lo que complica el desempeño de cualquier otro piloto.

Fuente: Tribuna del Yaqui