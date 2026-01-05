'Checo' Pérez: "Ser compañero de equipo de Verstappen, el peor trabajo en la F1"

Ciudad de México.- Después de haberse tomado un año sabático, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez está por iniciar una nueva aventura dentro de la Fórmula Uno con la naciente escudería de Cadillac, donde compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas.

En su última experiencia en el Gran Circo, 'Checo' estuvo cuatro años con Red Bull, donde compartió asiento con Max Verstappen. Sin embargo, recientemente, Sergio decidió romper el silencio y se sinceró sobre su etapa como coequipero del piloto neerlandés.

En este lapso, el tapatío pasó momentos de gloria con el equipo austríaco, como el triunfo en Mónaco o Bakú, la defensa a Lewis Hamilton en Yas Marina y otras situaciones difíciles, como las que desembocaron su salida en 2024. Todo eso 'Checo' no lo ha olvidado, y ahora saca a relucir todo eso.

Recientemente, en una entrevista para el podcast de Oso Trava, 'Cracks', el nuevo piloto de Cadillac no se guardó nada y reconoció lo difícil que es lidiar con el tetracampeón de la F1: "Estaba en el mejor equipo, pero fue complicado porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la F1. Sabía a qué me enfrentaba", contó Pérez en el podcast que se publicó en YouTube el domingo.

Pérez reconoció la difícil de correr junto a Verstappen

"En Red Bull todo era un problema; si era más rápido que Max, era un problema, se creaba una atmósfera muy tensa; era un problema si eras más rápido que Max", dijo Pérez. "Si tú eras demasiado lento y Max lento, todo era un problema".

Sin embargo, el mexicano también tuvo buenos momentos, como en 2023, cuando fue subcampeón detrás de Verstappen. Verstappen volvió a ganar el campeonato en 2024, pero Pérez terminó octavo y fue liberado por Red Bull. "Teníamos el mejor equipo; desafortunadamente, todo quedó destruido", dijo Pérez. "Creo que teníamos el equipo para dominar el deporte durante los siguientes 10 años, y desafortunadamente todo terminó".

'Checo' terminó dejando a Red Bull y ese momento también tiene otra historia polémica. "Le pregunté a (Christian) Horner sobre lo que harían si la cosa no funcionase con Lawson. Me dijo que estaba Tsunoda. Volví a preguntar, pero con el japonés, y respondió que tenían muchos pilotos. Le terminé contestando que utilizarían a todos...", finaliza Pérez.

El mexicano tuvo momentos buenos y malos

Fuente: Tribuna del Yaqui