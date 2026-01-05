El campeón jonronero de la LAMP causa baja momentánea en los playoffs

Guasave, Sinaloa.- Los Algodoneros de Guasave siguen con su encendido paso, ya que tuvieron un destacado cierre de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); además, se encuentran muy cerca de eliminar a los Jaguares de Nayarit y avanzar a las semifinales y, aunque en el papel todo luce positivo para la escuadra, en las últimas horas se encendieron las alarmas, ya que podrían perder a su máxima figura.

Se trata de Leo Heras, primer bate y campeón jonronero de la temporada regular de la LAMP con 14 metrallazos, quien causa baja momentánea debido a un desgarre. Este lunes 5 de diciembre, el cuerpo médico del club sinaloense informó que 'El Niño' estará en revisión día con día.

AHORA FUE HERAS EL LESIONADO



Justo después de atrapar un elevado corto al jardín derecho, y realizar un tiro a home en un pisa y corre, Leo Heras se lesionó la rodilla derecha y tuvo que dejar el juego en la octava entrada para los @AlgodonerosGsv.



El juego está empatado a… pic.twitter.com/j4aJdxDe1o — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) January 5, 2026

Ante dicha molestia, es probable que el pelotero vuelva a la actividad en la ronda de semifinales, siempre y cuando el equipo logre eliminar a los Jaguares de Nayarit, serie que tienen a su favor 3-0 y con todavía dos juegos por realizarse en el Kuroda Park de Guasave.

Jaguares en problemas

Pero esa no es la única baja, ya que la escuadra contraria, los Jaguares, también confirmaron este mismo día que no tendrán roster completo para los compromisos de esta semana. Su flamante estrella, Jesse Castillo, presenta inflamación en la fascia plantar del pie; su evolución es monitoreada día a día, por lo que está en duda para este lunes.

Por otra parte, Ricardo Valenzuela, quien ha sido uno de los jugadores revelación del torneo, presenta una molestia en el cuádriceps derecho desde la serie contra Tomateros de Culiacán. El conocido como 'Fish' se mantiene bajo evaluación por parte del cuerpo médico y cuerpo técnico.

SALE LESIONADO JESSE CASTILLO



A la hora de correr, después de sacar un elevado al jardín derecho en el mismo primer inning, Jesse Castillo se lastimó el pie derecho y tuvo que salir del line up de los @JaguaresdeNayof.



Esperemos no sea una lesión de gravedad.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/zY5wmoZkiQ — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) January 5, 2026

Mientras que Niko Vasquez, quien llegó empezada la campaña a Tepic y cumplió con creces, presenta una infección estomacal. En estos momentos se encuentra fuera de actividad y en proceso de recuperación bajo supervisión médica, siendo también descartado para el Juego 4 de la primera serie de playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), que tendrán frente a los Algodoneros de Guasave.

Fuente: Tribuna del Yaqui