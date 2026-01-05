Estratega con experiencia en Argentina, Uruguay y Japón es nuevo coach de Rayos de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Después de una temporada pasada turbulenta, donde si bien lograron avanzar a los playoffs, se quedaron lejos del principal objetivo, que era ganar el campeonato de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, por eso la directiva de los Rayos de Hermosillo ya trabaja en la planeación para el arranque de la edición 2026.

Este lunes 5 de enero, el conjunto de la capital de Sonora anunció al experimentado Elian Villafañe como el nuevo coach. La llegada del argentino representa una gran calidad en el banquillo, ya que se trata de un hombre con gran experiencia dentro de las canchas, al haber sido entrenador de equipos desde infantiles y amateurs hasta conjuntos profesionales.

Elian hará su estreno en Cibacopa

El nacido en la provincia de Córdoba, con licenciatura en educación física, con orientación a las ciencias sociales y las humanidades, cuenta con el Nivel 3 de Entrenamiento de Baloncesto por la Escuela Nacional de Entrenadores de Baloncesto Con casi dos décadas dedicado al deporte ráfaga, ha trabajado en varios países como Argentina, Uruguay, México y Japón, donde se caracterizó por desarrollar jugadores.

Por otra parte, dentro de su destacada experiencia en las canchas, ha sido coach asistente de los Diablos Rojos de la Ciudad de México desde el 2024 y en ese lapso consiguió el título con la quinteta capitalina, la misma que dirigió como entrenador en jefe durante la Copa Value 2025.

También el sudamericano cuenta con experiencia en equipos profesionales como Fuerza Regia de Monterrey, Pioneros de Los Mochis, así como Veltex Shizuoka de Japón, donde fue asistente, scout y se encargó del desarrollo de jugadores de la escuadra de Asia.

Cabe destacar que el debut de los Rayos de Hermosillo será el 17 de febrero en Guasave frente a los Frayles, mientras que al día siguiente le tocará al conjunto de Elian Villafañe hacer su estreno de temporada en la Arena Sonora, de Hermosillo, donde se espera una gran entrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui