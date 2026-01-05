Listos los enfrentamientos de comodines en la NFL: Conoce el DÍA y la HORA de los partidos

California, Estados Unidos.- Luego de 17 intensas fechas, este domingo 4 de enero llegó a su fin el rol regular de la NFL, por lo que todo ya está listo para que se ponga en marcha la postemporada, iniciando con los duelos de comodines tanto de la Conferencia Nacional como de la Americana.

La apertura de estos duelos de eliminación directa comenzará el próximo fin de semana, con seis emocionantes encuentros entre los que destaca la histórica rivalidad entre Packers y Bears, así como el choque de dos de las escuadras con más popularidad, Eagles y San Francisco 49ers.

Partidazos

El telón se abrirá el sábado 10 de enero con el duelo entre los Rams y los Panthers a las 13:30 horas (tiempo de Sonora). Esta combinación es por demás atractiva, ya que en la campaña fue un encuentro que dio una de las mayores sorpresas, cuando Carolina vino de atrás para vencer a Los Ángeles que, en aquel momento, era uno de los mejores equipos de la temporada.

¡JUEGAZOS! uD83DuDE0E ¡PANORAMA DEFINIDO EN LA NFC!



uD83DuDD25 Así los duelos que nos esperan en Ronda de Comodines.



*Seahawks en la cima y descansa. uD83CuDFC8#NFLxESPN pic.twitter.com/FrKqVKUYfL — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 5, 2026

Mientras que ese mismo día, pero a las 18:00 horas, se vivirá la rivalidad más vieja y de las más encendidas de la NFL. Green Bay, con una defensiva lesionada y sin Micah Parsons, visitará a los Bears en el Soldier Field. Los Packers cayeron hace un par de semanas en Chicago en un duelo que se fue a tiempo extra, por lo que ahora nuevamente se espera otro cerrado choque.

Para el domingo, habrá triple cartelera: El primero será a las 11:00 horas con el Bills vs. Jaguars en un encuentro que es el más parejo de toda la serie. Josh Allen y compañía buscarán aprovechar que Patrick Mahomes no está y llegar al Super Bowl. La jornada sigue con el San Francisco vs. Philadelphia. Los actuales campeones, pese a no tener un buen desempeño, mantienen viva la ilusión del bicampeonato, aunque antes tendrán que pasar por los 49ers, que no quedaron primeros por caer en su último duelo ante Seattle y que siempre son favoritos para estar en los playoffs. Finalmente, la jornada dominical cierra con el Chargers vs. Patriots, a las 18:00 horas.

Para el famoso Lunes por la Noche, los Houston Texans, el equipo más encendido de la NFL con nueve victorias consecutivas, buscarán llegar a su primer Super Bowl, pero primero deberán superar a los Steelers, que llegaron a dicha ronda de auténtico milagro.

Así quedan por ahora los Juegos de Comodines, TODOS POR CANAL 5



Sábado:

Los Ángeles-Carolina 15:30

Green Bay-Chicago. 19:00

Domingo:

Buffalo-Jacksonville. 12:00

San Francisco-Filadelfia 15:30

Los Ángeles-N. Inglaterra 19:00

Lunes:

Houston-Baltimore/Pittsburgh 19:00 — Enrique Burak (@EnriqueBurak) January 5, 2026

¿Dónde ver?

Cabe destacar que cada uno de los seis duelos que habrá en la ronda de comodines se podrá sintonizar por Canal Cinco a nivel nacional, mientras que internacionalmente DAZN, Fox Sports, ESPN y Disney Plus estarán proyectando esta gran semana parrillera.

Fuente: Tribuna del Yaqui