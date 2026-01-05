Lunes negro en la NFL: 'Ruedan' las cabezas de varios entrenadores tras fase regular

Nueva York, Estados Unidos.- La campaña regular de la NFL llegó a su fin el domingo, y con ello la 'guillotina' hizo su aparición este lunes con el despido de varios entrenadores en jefe, debido a que varios equipos eliminados de los playoffs comienzan a hacer movimientos pensando en la próxima temporada.

Sin lugar a dudas, el nombre más llamativo de esta lista es el de Pete Carroll con Las Vegas Raiders, quien fuera campeón del Super Bowl con los Seattle Seahawks y quien hasta el domingo era el entrenador más veterano de toda la liga, con 74 años.

Carroll no se acercó al éxito que tuvo ganando uno de los dos Super Bowls en 14 años con Seattle y dos títulos nacionales en nueve años en Southern California. Los Raiders terminaron 3-14 en la única temporada de Carroll y tuvieron una racha de 10 derrotas antes de lograr una victoria por 14-12 sobre Kansas City el domingo.

Quienes también fueron víctimas del llamado 'Black Monday' fueron Jonathan Gannon y Kevin Stefanski, de los Arizona Cardinals y Cleveland Browns, respectivamente; mientras que el domingo los Atlanta Falcons ya le habían dado las gracias a Raheem Morris.

Gannon fue cesado por los pajaritos rojos

El primero de ellos, Gannon, llegó a la temporada con grandes esperanzas de competir con Arizona en la NFC Oeste, pero terminó con solo tres victorias, uno de los peores récords en la historia de la franquicia. La derrota por 37-20 ante Los Angeles Rams el domingo fue la novena consecutiva del equipo y la decimocuarta en 15 partidos. Gannon terminó con un récord de 15-36 en tres temporadas.

Stefanski se va con récord perdedor de Cleveland

Stefanski cerró con dos victorias consecutivas para cerrar la temporada regular, pero ni eso pudo salvarlo de ser despedido por Cleveland, que tuvo un récord de 5-12 esta temporada y 46-58 en seis años. Llevó a los Browns a los playoffs en 2020 y 2023 y fue entrenador del año de la AP en ambas temporadas. Pero nunca pudo asegurar a un quarterback franquicia, pasando por 13 titulares, incluidos siete en las dos últimas temporadas.

Morris fue el primero en caer, el domingo

Antes de ellos, el domingo los Falcons decidieron tomar rumbo diferente al de Morris, después de tener un balance de 8-9 en los dos años consecutivos bajo Morris, y terminaron esta temporada con cuatro victorias seguidas y un empate a tres bandas en el primer puesto de la NFC Sur. La racha llegó después de que el equipo fuera eliminado de la lucha por los playoffs. Morris había sido entrenador interino de los Falcons en los últimos 11 partidos de 2020 tras el despido de Dan Quinn y regresó el año pasado tras haber sido coordinador defensivo de los Rams.

Fuente: Tribuna del Yaqui