Luto en la Liga MX: Muere futbolista bicampeón con Toluca y club lo despide con este mensaje

Ciudad de México.- Este lunes 5 de enero de 2026, el Deportivo Toluca informó sobre la muerte de Florentino López, un portero que es considerado como leyenda de la institución por la obtención de un bicampeonato en el futbol mexicano en la década de 60's. A través de una esquela compartida en sus redes sociales, los Diablos Rojos despidieron a quien en vida les diera grandes alegrías a su afición con su trabajo bajo los tres palos.

El guardameta español, naturalizado mexicano, se consagró como doble campeón siendo pieza clave en el equipo choricero: en 1967 y 1968. López es recordado como uno de los grandes referentes en la portería de Toluca y del balompié nacional. Nacido el 24 de agosto de 1934 en la ciudad de Cáceres, España, el cancerbero se ganó la admiración de propios y extraños resguardando el arco escarlata, dejando una huella imborrable en la historia del club por su entrega y liderazgo.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López, arquero legendario de nuestro equipo y clave durante el bicampeonato en la década de los 60", expresó el club a través de su cuenta oficial de X, publicación en la que también externaron sus condolencias para la familia de Florentino López.

¿Quién fue Florentino López?

Florentino López es originario de Navalmoral de la Mata, Cáceres; sin embargo, debido a la Guerra Civil Española, su familia tuvo que mudarse a México y dio sus primeros pasos en el deporte cuando vivía en el estado de Coahuila. El portero comenzó su carrera profesional con el Irapuato y llegó a jugar para el RCD Mallorca, club con el ganó un título de Tercera División. Fue en el año 1960 cuando regresó al país para defender los colores del Toluca.

Con los Diablos Rojos, López ganó dos títulos de liga consecutivos (1967 y 1968), así como los trofeos de Campeón de Campeones de dichas temporadas. En su palmarés también destaca una Copa de la Concacaf y un subcampeonato en la Copa Interamericana. El club y su afición reconocen en él a una figura histórica, cuyo legado trasciende generaciones. Su nombre quedará ligado para siempre a los años de gloria del Toluca, que hoy lo despide con respeto y gratitud.

Fuente: Tribuna del Yaqui