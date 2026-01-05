Novak Djokovic se baja del Torneo de Adelaida: "No estoy listo físicamente"

Adelaida, Australia.- El tenista serbio Novak Djokovic se retiró del torneo de preparación del Abierto de Australia en Adelaida, de categoría ATP 250, declarando este lunes que no está preparado para volver a competir antes del primer torneo de Grand Slam del año.

"A todos mis aficionados en Adelaida, lamentablemente no estoy físicamente preparado para competir en el Internacional de Adelaida la próxima semana", publicó Djokovic en las redes sociales. "Personalmente me decepciona mucho, ya que tengo muy buenos recuerdos de ganar el título allí hace dos años. Estaba muy emocionado por volver porque realmente se sentía como jugar en casa".

Djokovic, de 38 años, con un récord masculino de 24 campeonatos individuales de Grand Slam, no ha jugado un partido oficial en casi dos meses completos. Derrotó a Lorenzo Musetti en la final del Campeonato Helénico en Atenas el 8 de noviembre, y luego anunció que se retiraría de las ATP Finals por segundo año consecutivo, alegando una lesión en el hombro.

El serbio ganó el torneo de Adelaida en 2023

"Ahora mi atención está en mi preparación para el Abierto de Australia", escribió Djokovic este lunes, "y espero llegar pronto a Melbourne y ver a todos los aficionados al tenis en Australia", dijo el serbio, que centrará toda su atención en el Grand Slam en pista dura que abre la temporada de los grandes, y que ha ganado un récord de 10 veces en total, incluyendo la más reciente en 2023.

Quedó eliminado en semifinales en los dos últimos años, incluyendo que tuvo que dejar de jugar tras un set contra Alexander Zverev en esa ronda en 2025 debido a una rotura muscular en el tendón de la corva. Djokovic llegó a semifinales en los cuatro majors la temporada pasada. Comienza esta temporada clasificado en el puesto número 4, solo por detrás de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Zverev. El cuadro principal en Melbourne Park comienza el 18 de enero.

La retirada de Adelaide llega un día después de que Djokovic anunciara también que cortaría lazos con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, un grupo que cofundó y que demandó el año pasado a los organismos rectores del deporte en un intento de conseguir más dinero e influencia para los atletas.

Djokovic llegará sin nivel competitivo al primer Grand Slam

