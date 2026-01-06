Águilas de Mexicali se clasifica a las semifinales 2026; resultados del juego 4 en los playoffs LAMP

Ciudad de México.- Con cuatro victorias contundentes de manera consecutiva, Águilas de Mexicali se convirtió en el primer equipo clasificado a la ronda de semifinales en la postemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). A su vez, Algodoneros de Guasave podrían concretar la sorpresa ante los Jaguares y los Cañeros pudieran poner fin a la participación de los Tomateros de Culiacán en la temporada 2025-2026.

Con marcador de cuatro carreras por una, Águilas de Mexicali concretaron su cuarta victoria de manera consecutiva ante Yaquis de Obregón y con ello, se convirtieron en el primer clasificado a la antesala de la final en el circuito invernal mexicano. Mark Simon maniató la ofensiva sonorense en las cinco entradas de trabajo, mientras que por la ofensiva, Alex Mejía conectó un cuadrangular de dos carreras que complicó aún más la remontada para 'La Tribu'.

Cañeros de Los Mochis vs. Tomateros de Culiacán

Cañeros aprovecharon su primer duelo de la postemporada en casa para hacer valer su poderosa ofensiva y concretar su tercera victoria ante el conjunto de Culiacán. Rodolfo Amador tuvo una gran actuación con el madero, ya que produjo seis de las ocho carreras, además de que no pudo ser dominado en el par de turnos legales. José Guadalupe Chávez se llevó el triunfo con dos entradas de trabajo, mientras que Aldo Montes cargó con la derrota.

Algodoneros de Guasave vs. Jaguares de Nayarit

Luego de caer en tres jornadas consecutivas, los Jaguares consiguieron su primer triunfo en una postemporada al vencer a Algodoneros de Guasave con marcador de seis anotaciones por dos. El conjunto nayarita se vio respaldado por la actuación de Faustino Carrera, quien lanzó cinco entradas y un tercio de dos carreras limpias y seis ponches recetados, mientras que a la ofensiva, Ricardo Valenzuela y Arístides Aquino tuvieron las mayores aportaciones.

Charros de Jalisco vs. Naranjeros de Hermosillo

Esta es la serie que, sin duda, ha sido más disputada, ya que con la victoria holgada de los Charros, se empató a dos triunfos por bando; Julián Ornelas cargó al equipo jalisciense con cuatro carreras impulsadas de las 12 que pudieron anotar. Dicho cruce ha permanecido con tensión en cada juego y, en el cuarto compromiso, hubo un conato de pelea luego de que Mateo Gil recibiera un pelotazo ante los lanzamientos de José Samayoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui