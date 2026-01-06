Águilas del América refuerzan su portería con el regreso de un elemento juvenil para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Águilas del América siguen con la preparación para el siguiente certamen y, pese a que solo restan un par de días para el inicio del Clausura 2026, notificaron el regreso de Fernando Tapia como su segundo refuerzo. El guardameta regresará al conjunto capitalino luego de un breve paso por los Tigres de la UANL.

Tapia tiene apenas 24 años, pero a su corta edad, cuenta con experiencia en múltiples clubes de la Liga MX y la Liga Expansión MX; el arquero fue formado con el América; su debut con las Águilas se dio en la Leagues Cup del 2023, donde fue el arquero titular hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados. En la Liga MX con el conjunto de Coapa solo tuvo un compromiso, en el cual entró de cambio y recibió un tanto en 31 minutos de actividad.

Luego del América, tuvo un ligero paso por la Liga de Expansión con los Venados de Yucatán y luego regresó a la Primera División al ser cedido para los Gallos Blancos del Querétaro, con quienes estuvo un par de torneos. Su experiencia más reciente fue con los Tigres de la UANL, equipo con el cual apenas pudo jugar en cuatro compromisos, aunque con buenos dividendos, ya que solo permitió tres anotaciones y un partido lo pudo terminar en cero.

América uD83EuDD85



El arquero de 24 años, Fernando Tapia, vuelve al Club América tras su paso por Tigres.



Tapia se despidió hoy de sus compañeros en Tigres y en principio vendrá a Coapa como tercer arquero, detrás de Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota.@ESPNmx pic.twitter.com/yqM5R34N8v — León Lecanda uD83EuDD81 (@Leonlec) January 6, 2026

De acuerdo con lo revelado en el portal Medio Tiempo, el América compró un alto porcentaje en la carta del jugador, lo que marcó el final de su paso por el conjunto regiomontano. Así mismo, dicho medio aseguró que el cancerbero estuvo de visita en el Centro de Entrenamiento Tigre para despedirse de sus compañeros al mismo tiempo que la directiva 'Azulcrema' hacía oficial su reincorporación.

Se espera que en las próximas horas, Fernando Tapia esté arribando a las instalaciones de Coapa para integrarse a la pretemporada dirigida por Antonio Mohamed. El guardameta pudiera desempeñar un papel importante, ya que Luis Ángel Malagón, arquero titular del América, estará causando baja por varias jornadas debido a los amistosos de la Selección Mexicana, lo que pudiera ser aprovechado por el elemento juvenil.

#Deportes | Selección Mexicana anuncia tres amistosos en enero como preparación para la Copa del Mundo 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFD?uD83CuDFC6https://t.co/DnFGrdtwwt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Este será el segundo elemento que se incorporará al América para el Clausura 2026, luego de que se concretara el arribo de Rodrigo Dourado, mediocampista brasileño que jugaba para el Atlético San Luis.

#Deportes | Águilas del América tendría cerrado a un mediocampista brasileño como refuerzo para el Clausura 2026 ?https://t.co/MUrqT6SMqm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui