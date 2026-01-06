Barcelona vs Athletic; dónde ver EN VIVO las semifinales de la Supercopa de España 2026 en México

Ciudad de México.- Por cuarto año consecutivo, la Supercopa de España se celebrará en el Medio Oriente, siendo elegida Yeda, Arabia Saudita, como sede. El partido que dará inicio al torneo que ha ganado prestigio con el pasar de los años será el que enfrente al Barcelona contra el Athletic de Bilbao.

La Supercopa de España es una competencia que se organiza por la Real Federación Española de Futbol y fue creada en 1982, celebrándose de manera interrumpida hasta el 2020 como un partido único hasta que adaptó el nuevo formato con el cual se mantiene hasta ahora. La edición del 2026 se celebrará en el King Abdullah Sports City, casa oficial de la Selección de Futbol de Arabia Saudita y del Al-Ahli FC.

El Barcelona arriba siendo el mayor ganador en la historia de dicho torneo, ya que cuenta con 15 campeonatos, además de un subcampeonato; su título más reciente fue en el 2025, donde vencieron al Real Madrid con marcador de cinco goles por dos. Aunado a ser el más exitoso en la Supercopa, el Barcelona arriba en el mejor momento posible, ya que lidera con un margen considerable LaLiga y comenzaron el 2026 con un triunfo.

#Deportes | Barcelona comienza el 2026 con sufrida victoria ante el RCD Espanyol y aseguran el liderato de LaLiga ?https://t.co/6w9HxB2JPI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Por su parte, el Athletic se encuentra en la tercera posición de los más ganadores del torneo, aunque con un amplio margen ante el segundo lugar, que es el Real Madrid con 13 títulos. El conjunto bilbaíno cuenta con apenas tres títulos, aunque su más reciente fue en el 2021 sobre el propio Barcelona, a quienes vencieron en tiempos extras con marcador de tres tantos por dos, por lo que buscarán repetir la dosis para avanzar a la semifinal.

Horarios del Barcelona vs. Athletic

Estadio: King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita

Fecha: Miércoles, 7 de enero

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

The road to the Super Cup starts here pic.twitter.com/5hMx9QPFH4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2026

Este será el segundo duelo entre ambas escuadras en menos de dos meses, ya que se enfrentaron el 22 de noviembre del 2025 en el partido correspondiente de la jornada 10 de LaLiga, misma en la que el Barcelona salió avante. El marcador de cuatro tantos por cero benefició al cuadro catalán con anotaciones de Robert Lewandowski, Fermín López y un doblete de Ferran Torres.

#Deportes | Barcelona completa la fiesta por regreso al Camp Nou con goleada sobre el Athletic Club ?https://t.co/6FMAmqtGUf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaquu