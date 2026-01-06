'Bombazo' en el futbol de Europa; Barcelona está cerca de fichar a a la estrella portuguesa del Al-Hilal

Ciudad de México.- El Barcelona estaría cerca de concretar un fichaje que cimbrará al futbol de Europa, ya que traería la incorporación de una estrella portuguesa en el Al-Hilal. De acuerdo con lo revelado por Hansi Flick, estratega del cuadro blaugrana, confirmó que han tenido acercamientos con João Cancelo y el acuerdo se podría cerrar en los próximos días.

"Cancelo tiene mucha calidad. No está hecho el fichaje. Es una buena opción, seis meses y recuerda que puede jugar por ambas bandas", informó el entrenador del Barcelona. Así mismo, añadió que su arribo supondría una gran mejora en la plantilla catalana y le permitiría seguir peleando en las primeras posiciones dentro de las diferentes competencias. "Estaré contento si llega", añadió el alemán.

uD83DuDEA8uD83DuDC99?? Hansi Flick confirms exclusive story on João Cancelo set to join Barça.



“Cancelo has a lot of quality. He’s a good option, 6 months and remember he can play on both flanks”. pic.twitter.com/GJOcOG721a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

En caso de que se concrete dicho fichaje, representaría la segunda etapa del lusitano en el Barcelona, pues ya perteneció a ellos entre septiembre del 2023 y junio del 2024 en calidad de cedido. Con la playera blaugrana, Cancelo tuvo participación en 42 compromisos, en los cuales marcó cuatro goles y puso cinco asistencias, además de recibir ocho cartones preventivos en más de 3 mil 200 minutos disputados en cancha.

Luego de que finalizara el préstamo con el equipo español, regresó al Manchester City por un par de meses y, al no tener cabida en el equipo titular, fue vendido de manera definitiva al Al-Hilal, donde milita ahora. En la Liga Profesional de Arabia Saudita, Joao tiene solo tres goles y 14 asistencias en 45 compromisos, consolidándose como uno de los jugadores más fructíferos.

Tras las declaraciones del estratega del Barcelona, ESPN reveló que el conjunto español ya tuvo acercamientos con el Al Hilal, los cuales pudieran tener avances significativos en los próximos días, ya que el Barça se encuentra en Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España. Así mismo, dicho portal informó que desde adentro de la directiva catalana están analizando cómo poder concretar el fichaje sin afectar la economía ya maltratada del Barcelona.

"Tenemos que ser inteligentes con los jugadores que vienen; no es como los otros clubes que pueden pagar cientos de millones por nuevos jugadores. Nosotros creemos en los jugadores que tenemos, y ahora tenemos la opción de tener un jugador experto y del más alto nivel", sentenció Flick al respecto.

#Deportes | Barcelona comienza el 2026 con sufrida victoria ante el RCD Espanyol y aseguran el liderato de LaLiga ?https://t.co/6w9HxB2JPI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui