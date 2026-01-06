Charros de Jalisco remonta y se acerca a semifinales: Naranjeros está contra la pared

Jalisco, México.- Charros de Jalisco hizo pesar su ofensiva en casa y se impuso 8-5 a Naranjeros de Hermosillo en el Juego 5 de la primera ronda de playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), resultado con el que tomó ventaja de 3-2 en la serie y quedó a una victoria de avanzar a semifinales.

Hermosillo abrió el marcador en la primera entrada con cuadrangular de dos carreras de Isaac Paredes, pero la respuesta de Jalisco no tardó. En el cierre del segundo inning, Charros armó un rally de cuatro anotaciones que cambió el rumbo del juego. Julián Ornelas robó el home, Japhet Amador produjo con sencillo y Francisco Córdoba coronó el ataque con jonrón de dos carreras para darle la vuelta a la pizarra.

Naranjeros reaccionó en el tercer episodio con tres carreras, impulsadas por doblete de Willie Calhoun y una base por bolas con bases llenas, para recuperar momentáneamente la ventaja. Sin embargo, Charros volvió a empatar en la cuarta entrada con cuadrangular solitario de Bligh Madris.

La diferencia definitiva llegó en la séptima ante Alan Rangel, cuando Jalisco capitalizó un error defensivo y ligó batazos oportunos para anotar dos carreras, incluyendo un doble productor de Julián Ornelas. En la octava, la ofensiva local amplió la ventaja con triple de Cristopher Gastélum y sencillo remolcador de Francisco Córdoba.

Hermosillo amenazó en la octava y novena entradas, pero no logró capitalizar y al final los de Benjamín Gil hicieron valer su localía, para así tomar ventaja en la serie. Miguel Aguilar se llevó la victoria en relevo, Rangel cargó con la derrota y Trevor Clifton se apuntó el salvamento.

El día jueves 08 de enero, se jugará el sexto compromiso desde el Estadio Fernando Valenzuela.



La serie se reanudará el jueves 8 de enero en el Estadio Fernando Valenzuela, de Hermosillo, donde Naranjeros deberá ganar ambos juegos para evitar la eliminación. Hasta el momento no se han programado a los lanzadores para dichos compromisos de la LAMP.

Fuente: Tribuna del Yaqui