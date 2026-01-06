Cruz Azul pierde a su capitán de cara al Clausura 2026; Nacho Rivero jugará para Xolos de Tijuana

Ciudad de México.- En pleno Día de Reyes, la afición del Cruz Azul tendrá una jornada llena de nostalgia, pues la directiva cementera decidió finalizar el acuerdo con uno de los últimos jugadores que sobrevivían del histórico noveno título en su historia. Nacho Rivero, mediocampista y capitán del equipo por varias temporadas, fue dado de baja, aunque en pocas horas se pudiera anunciar su regreso a los Xolos de Tijuana para el Clausura 2026.

El nacido en Montevideo, Uruguay, arribó al Cruz Azul en julio del 2020, llegando en un movimiento discreto que no figuró dentro de la afición de 'La Máquina', pero que en solo meses después, terminó convirtiéndose en un ídolo para el cuadro capitalino. Rivero fue uno de los jugadores clave para que el Cruz Azul venciera al Santos Laguna en la final del Clausura 2021 y rompiera una maldición de más de 23 años sin título.

En total, el sudamericano estuvo durante cinco años y medio con el Cruz Azul, mismos en los que participó en 236 encuentros, acumulando 27 goles y 19 asistencias en poco menos de 18 mil minutos. Con la playera azul, acumuló tres títulos además del campeonato de la Liga MX; fue parte del doblete en el Campeón de Campeones y también alzó la Concacaf Champions League del 2025.

Esta nueva baja para el Cruz Azul representa cerrar esa etapa en la que regresaron a los reflectores de la Liga MX, pues Ignacio Rivero era el último titular que permanecía con el equipo. El otro elemento que prevalecerá es Andrés Gudiño, aunque en esas temporadas no vio actividad al ser el tercer arquero del club cementero.

Posiciones jugadas por Ignacio Rivero en el último año:



Carrilero derech (28%)

Interior derecho (24%)

Centrodelantero (15%)

Carrilero izquierdo (12%)

Otras posiciones (21%)



El jugador más polivalente de Liga MX llega a Xolos. pic.twitter.com/bGSjNGf1tU — Statiskicks (@statiskicks) January 6, 2026

Rivero ya tiene acuerdo para el Clausura 2026

A tan solo unas horas de que se oficializara su adiós del Cruz Azul y de acuerdo con la información del periodista Carlos Ponce de León, Ignacio Rivero ya tendría un nuevo club dentro de la misma Liga MX. Dicho periodista aseguró que los Xolos de Tijuana le ofrecieron un contrato por dos años y medio, lo que asegurará la permanencia del sudamericano en el balompié azteca por varios torneos más.

Esta representaría la segunda etapa de Rivero con el conjunto fronterizo, ya que en el 2018 fue firmado por Xolos proveniente del Defensa y Justicia de la Liga Profesional de Argentina.

La última vez que Tijuana ganó un partido de carácter internacional de manera oficial fue el 21 de marzo del 2018 ante Motagua de Honduras (aunque el juego se disputo en Texas).



Ese dia se ganó con el único gol de Ignacio Rivero pic.twitter.com/UZmi5E1oxN — Xolismo uD83CuDDFEuD83CuDDEA? (@Xolismo_333) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui