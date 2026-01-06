De la Liga MX al Brasileirao; Toluca recibe oferta de un club sudamericano por uno de sus delanteros

Ciudad de México.- Luego de que los Pumas UNAM hayan encabezado las negociaciones por Robert Morales, un club del Campeonato Brasileño de Serie A le presentó una oferta formal a los Diablos del Toluca. La información revelada indica que el Internacional de Porto Alegre estaría cerca de concretar el fichaje del ariete paraguayo de cara a la siguiente temporada del Brasileirao.

Desde hace varios días, se supo que el actual bicampeón de la Liga MX pondría en su lista de transferibles al ariete sudamericano y que varios clubes del balompié azteca rondaban sus servicios, entre ellos, el conjunto universitario. De acuerdo con lo publicado de manera inicial por César Luis Merlo, Pumas y Toluca ya tenían avanzadas las negociaciones para concretar el arribo de Morales, factor que terminó fallando en las últimas horas.

uD83DuDEA8Pumas tiene negociaciones avanzadas para fichar a Robert Morales, delantero del Toluca. ??https://t.co/VgDgdH6STo pic.twitter.com/ZkQUj1MgU1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

El mismo periodista, quien se especializa en primicias sobre fichajes e intercambios de jugadores, aseguró que desde el Porto Alegre se recibió una oferta formal, la cual puso en pausa las negociaciones con el equipo capitalino. Esta información fue ratificada por el portal UOL de origen brasileño.

Así mismo, se informó que la supuesta oferta que el Internacional de Porto Alegre planteó por Robert Morales fue un préstamo por un año, en el cual el equipo del Brasileirao se hará cargo al 100 por ciento de su sueldo íntegro Además, se propuso que el contrato incluya una cláusula que permita la compra definitiva de la carta del jugador en caso de que el Internacional lo requiera.

uD83DuDEA8Inter hizo una oferta por Robert Morales y puede sacarle el fichaje a Pumas. ??https://t.co/RAoLgoU9PN pic.twitter.com/CZMIdl7m5z — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

Aun con la interesante oferta proveniente de Sudamérica, el Toluca estaría abierto a seguir negociando con Pumas, ya que su intención inicial es vender al jugador y no otorgarlo a préstamo, factor que podría jugar a favor del equipo universitario. Robert Morales arribó al Toluca a mediados del 2023 y desde entonces acumula 3 mil 161 minutos disputados a lo largo de 79 compromisos, en los cuales ha marcado 13 goles con ocho asistencias.

El seleccionado paraguayo vería con buenos ojos el partir al Brasileirao, donde podría tomar un rol de protagonista, además de que se le presentaría la oportunidad de disputar torneos continentales de renombre como la Copa Libertadores.

#Deportes | Otro más: Diablos del Toluca anuncia a un nuevo refuerzo en el mediocampo para el Clausura 2026 ?https://t.co/H4KuPQ0Kle — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui