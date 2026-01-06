El mexicano Gael Cabrera pondrá en riesgo su marca invicta ante aguerrido uruguayo en California

California, Estados Unidos.- El próximo 16 de enero de 2026, uno de los prospectos más sólidos que tiene el boxeo mexicano, Gael Cabrera, regresará a la actividad y lo hará en Palm Desert, California. El conocido como 'El Terror de la Rueda' pondrá en juego su marca invicta de 10 victorias y siete nocauts ante el aguerrido uruguayo Rubén 'El Mariachi' Casero (15-3, 5 Ko’s).

Dura prueba

La contienda pinta para ser una de las más complicadas que ha tenido el cajemense en su todavía corta carrera, ya que Casero viene de darle una gran pelea al excampeón del mundo Jerwin Ancajas, con quien perdió por decisión mayoritaria. Además, el nacido en Colina ya fue campeón Feconsur del propio Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Por otra parte, el sonorense Cabrera viene de un arrollador 2025, donde los cuatro compromisos que tuvo, tres los definió por nocaut en el primer episodio. Mientras que a sus 21 años de edad, ya ha derrotado a pugilistas que han disputado campeonatos del mundo, como lo fue Garen Diagan, a quien mandó a dormir en el segundo asalto en el 2024.

Debido a su extraordinaria disciplina, carisma y explosividad y velocidad arriba del ring, Gael se ha convertido en una de las grandes apuestas que tiene Golden Boy Promotions, empresa que comanda la exfigura del 'deporte de los puños', Óscar de la Hoya. La pelea del próximo 16 de enero entre Cabrera y Casero será a ocho asaltos en la división de las 122 libras. Además, será transmitida por DAZN.

El duelo entre Gael Cabrera y Rubén Casero forma parte de la cartelera que encabezarán los clasificados mundiales, Alexis Rocha y Raúl Curiel, en el primer evento que hará Golden Boy Promotions este año. También en la velada verá actividad el invicto mexicoamericano Jorge Chávez, frente retador al oro absoluto de la división Manuel Flores.

Cartelera

Alexis Rocha vs Raúl Curiel

Manuel Flores vs Jorge Chávez

John Ramírez vs Byron Rojas

Gael Cabrera vs Ruben Casero

Cayden Griffiths vs Lesther Espino

Jordan Panthen vs Jean Rivera

Ricardo Ruvalcaba vs Jonathan Jose

Fuente: Tribuna del Yaqui