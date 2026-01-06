F1: Haas le 'gana' a Ferrari y Alpine; la escudería estadounidense presentará su monoplaza en enero

Ciudad de México.- Haas decidió reprogramar el lanzamiento para el monoplaza que usarán durante la temporada 2026 de la Fórmula 1, siendo la primera escudería que lo hará. El equipo estadounidense había elegido presentarlo el 23 de enero, aunque al coincidir en la fecha con Ferrari y Alpine, se decidió cambiar de día para tener todos los reflectores internacionales, siendo el primer team en presentar el monoplaza con las nuevas regulaciones de la FIA.

Un portavoz del equipo informó que desde hace más de un mes se había elegido el 23 de enero como una fecha estratégica para hacer la develación del livery, aunque después se sumó Alpine en el mismo día. Tras el anuncio de que Ferrari usaría la misma jornada para presentar su monoplaza, la escudería estadounidense decidió adelantarlo para el 19 de enero con el fin de evitar una sobrecarga de presentaciones de equipo.

La presentación a nivel mundial se hará a través de las redes sociales del equipo, mismas donde se develarán las primeras fotos y videos del VF-26, nombre con el que será inmortalizado el nuevo monoplaza de Haas. Dicho híbrido será impulsado por una unidad de potencia y transmisión de Ferrari, como lo ha sido en todos sus años dentro de la categoría.

La campaña del 2026 podría representar una oportunidad inmejorable para que Haas pueda convertirse en un equipo competitivo, ayudado por el cambio en el reglamento técnico de la FIA. Aunado a eso, el equipo estadounidense cambiará de patrocinador principal, lo que traerá una cantidad importante de dinero que se inyectará en el desarrollo del monoplaza.

En la temporada 2025 de la Fórmula 1, Haas finalizó octavo en el octavo puesto del Campeonato de Constructores, solo por arriba de Kick Sauber y Alpine. Así mismo, Oliver Bearman finalizó en el puesto 13 de la clasificación de pilotos con 41 unidades y Esteban Ocon quedó en la posición 15 con 38 unidades.

Presentación de las escuderías para la temporada 2026

Jueves, 15 de enero: Red Bull/Racing Bulls

Lunes, 19 de enero: Haas

Martes, 20 de enero: Audi F1 Team (antes Sauber)

Jueves, 22 de enero: Mercedes F1 Team

Viernes, 23 de enero: Ferrari/Alpine

Martes, 3 de febrero: Williams

Domingo, 8 de febrero: Cadillac F1 Team

9 de febrero: Aston Martin

#Deportes | 'Checo' Pérez al en el Super Bowl 2026; Cadillac F1 presentará su monoplaza en el espectáculo de la NFL uD83CuDFC1uD83CuDFC8https://t.co/Tb8XH2vFLt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui