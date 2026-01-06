Franquicia de MLB tendrá que cambiar su nombre; les fue negado el registro de marca en EU

Ciudad de México.- Los Oakland Athletics han tenido unos últimos años complicados, tanto en el ámbito deportivo como en el administrativo, pues, luego de que se anunciara su salida de California, tendrán que jugar en un estadio alterno por varias temporadas. Luego de eso, se mudarán a Las Vegas, Estados Unidos, pero este hecho presenta un nuevo inconveniente, luego de que les fuera negado el registro en la Oficina de Patentes y Marcas.

La franquicia verde y amarilla pretendía cambiar su nombre a 'Las Vegas Athletics' o 'Vegas Athletics', con el fin de adaptar su mote a la ciudad que los recibirá por los próximos años, antes de recibir la negativa por parte de dicha dependencia del gobierno estadounidense. De acuerdo con la resolución inicial, se consideró que el término 'Athletics' es algo muy genérico, por lo que se podría mezclar con compañías de otra índole.

Esto obligaría a que dicha franquicia cambie de nombre para poder seguir adelante con su mudanza a Nevada, Estados Unidos, la cual se espera que se concrete a inicios del 2028, justo antes de que inicie la temporada de las Grandes Ligas. El nombre de los Athletics ha acompañado al equipo desde hace más de un siglo, cuando comenzaron a jugar en Filadelfia en 1901, y se mantuvo en su paso por Kansas City y luego en Oakland, donde jugaron desde 1968.

The U.S. Patent and Trademark Office has denied the A's trademarks for "Las Vegas Athletics" and "Vegas Athletics"



via @FOS pic.twitter.com/6YU8XiZ3LQ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 6, 2026

La decisión por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos emitió la resolución inicial el 29 de diciembre del 2025 y, a partir de esa fecha, el equipo de MLB tendrá un lapso de hasta tres meses para solicitar una extensión en dicho proceso. Así mismo, se informó que en caso de realizar este procedimiento, volverán a ser citados en un plazo no mayor a los seis meses para que presenten su nueva solicitud.

The A’s being denied a trademark for “Vegas Athletics” is so on the nose it hurts. Because of course. “Athletics” is too generic (at the moment) to trademark for a city, even though Oakland Athletics had been approved. So the franchise is stuck in, what else… limbo. Perfect. pic.twitter.com/iHZInzr4lW — Damon Amendolara (@DamonAmendo) January 6, 2026

Este representaría el segundo cambio de nombre de una franquicia en los últimos años, luego de que los Cleveland Indians tuvieran que modificar su mote a Guardians por diferentes quejas en torno a los grupos étnicos de Estados Unidos. Este mismo cambio lo tuvieron que hacer los Redskins, mismos que ahora se conocen como los Washington Commanders en la NFL

La organización de los Athletics está en proceso de construcción de un estadio en Las Vegas, el cual será uno de los más avanzados del mundo y tendrá un costo aproximado de dos mil millones de dólares. Tendrá capacidad para 33 mil personas y está ubicado en el corazón del Strip; las autoridades de dicha zona se han mostrado optimistas con el proceso y aseguran que estará listo para la temporada del 2028.

Touring the future office uD83DuDE0E pic.twitter.com/e72GK6bJP2 — Athletics (@Athletics) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui