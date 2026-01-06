Gran inicio: Renata Zarazúa arranca el 2026 con triunfo sobre Sloane Stephens

Auckland, Nueva Zelanda.- Mejor arranque de año no pudo tener la mexicana Renata Zarazúa, tras obtener un meritorio triunfo, el primero del 2026, al imponerse en tres sets a la estadounidense Sloane Stephens por 7-5, 4-6 y 6-2 en el torneo de Auckland, Nueva Zelanda.

La victoria le permite avanzar a la siguiente fase del certamen luego de un partido de dos horas y media. El segundo set resultó el más complejo para la mexicana ante la elevación del nivel de juego de su rival, campeona del US Open 2017 y con amplia experiencia en el circuito WTA.

Para Zarazúa, 77 del ranking femenino, fue la segunda victoria ante una campeona de Grand Slam después de imponerse ante Madison Keys en agosto pasado, sobre tierra, y de paso fue la segunda ocasión en la que la tenista azteca se impone a Stephens, a quien ya había derrotado en Acapulco, en 2020, en dos sets por parciales de 6-4 y 6-2.

Este resultado representa además su primer triunfo del 2026, luego de su último partido oficial en 2025, cuando perdió ante Victoria Mboko por doble 6-1 en la Billie Jean King Cup. En la segunda ronda, la mexicana se enfrentará a la china Xinyu Wange, séptima favorita, que remontó a la estadounidense Caty McNally por 2-6, 6-3 y 7-5.

El triunfo para Renata, de 28 años, en el torneo de Auckland llega en un momento clave, justo en la antesala de su participación en el Australian Open 2026, donde la mexicana aparece como la principal carta del tenis mexicano. A diferencia de otros años, Zarazúa se clasificó de manera directa al cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada.

Los demás mexicanos que estarán compitiendo en Australia son Ana Sofía Sánchez, aunque en la rama individual femenil, donde deberá buscar su clasificación desde etapas previas. En tanto, Rodrigo Pacheco competirá en la rama varonil, sin tener todavía asegurado un lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia.

