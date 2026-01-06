Hermanos sonorenses son confirmados como piezas importantes para el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- El Clásico Mundial de Beisbol se encuentra a la vuelta de la esquina y México poco a poco empieza a anunciar el roster con el que afrontará el importante torneo. Este martes 6 de enero de 2026, la cuenta oficial de la selección dio a conocer que los hermanos sonorenses Ramón y Luis Urías portarán la piel tricolor.

A través de un emotivo video con la descripción: "Llegaron los Reyes Magos. El regalo ya está aquí y promete hacer ruido en el diamante", fue como se anunció la confirmación de los dos peloteros que cuentan además con experiencia en el mejor beisbol del mundo: la MLB.

En el caso del 'Conejo', será su primer Clásico Mundial de Beisbol, mientras que el hermano menor representará a México en el importante certamen por segunda ocasión. Cabe destacar que el 'Wicho' fue titular y pieza importante del tercer lugar que obtuvo el Tri en la pasada edición.

Los Urías vienen de tener un año turbulento en las Grandes Ligas. Ramón en 2025 la primera vuelta del torneo la tuvo con los Orioles Baltimore, escuadra en la que tres años atrás ganó el Guante de Oro, pero en la segunda ronda, fue solicitado por los Houston Astros, para precisamente cubrir la baja por lesión de su compatriota Isaac Paredes.

Al final, el infielder dejó sus números en .241 de porcentaje de bateo, con 11 jonrones, 44 producidas y 22 anotadas en 189 compromisos que tuvo en la gran carpa el año pasado. Para este 2026, el mexicano comenzará como agente libre, por lo que un buen desempeño podría ponerlo nuevamente en el radar de la MLB.

Mientras que Luis Urías no finalizó la campaña con los Athletics, solamente tuvo actividad en 96 compromisos antes de ser liberado para mediados de la segunda vuelta. En ese pequeño lapso, el 'Wicho' bateó para .230, con ocho jonrones y 25 carreras producidas. Al igual que su hermano, también este año deberá buscar un nuevo equipo en las mayores.

Cabe destacar que Ramón y Luis Urías se unen a Randy Arozarena, Jarren Duran y el receptor Alejandro Kirk como los únicos peloteros confirmados hasta el momento para defender a México en el Clásico Mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui