Ignacio Rivero es confirmado como refuerzo para Xolos de Tijuana en el Clausura 2026

Ciudad de México.- En menos de un día, Ignacio Rivero fue dejado en libertad y luego tomado como refuerzo por un club de la Liga MX a días para el inicio del siguiente torneo. El defensivo fue sacado del Cruz Azul y, a las pocas horas, fue confirmado por Sebastián Abreu como nuevo elemento para los Xolos de Tijuana, además de afirmar que estará disponible para saltar a la cancha desde la jornada 1 del Clausura 2026.

Rivero estuvo por más de cinco años con 'La Máquina', mismos en los que se convirtió en referente y fue una pieza fundamental para que el Cruz Azul rompiera una racha de más de 20 años sin alzar un título de la Liga MX. En total, colectó cuatro campeonatos con la playera celeste, entre los que resalta el de la Concacaf Champions Cup; el uruguayo acumuló 236 encuentros en los cuales pudo anotar 27 goles y firmar 19 asistencias.

#Deportes | Cruz Azul pierde a su capitán de cara al Clausura 2026; Nacho Rivero jugará para Xolos de Tijuana ?https://t.co/HeQPNB67rB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 6, 2026

Es presentado como refuerzo en Xolos

Sebastián Abreu, estratega del cuadro fronterizo, informó de propia voz que 'Nacho' Rivero será su nuevo elemento de cara al Clausura 2026. Además, confirmó que el sudamericano ya se encuentra listo para viajar a Tijuana, Baja California, y que se integrará a los entrenamientos vespertinos del miércoles, 7 de enero. "Mañana llega y está para el entrenamiento del miércoles y que esté en condiciones para jugar ante América".

En entrevista en el portal ESPN, Abreu destacó las cualidades y aptitudes que Rivero tiene en el campo, las mismas que aportarán un extra para la escuadra de los Xolos. "Nacho puede jugar de doble 5, de extremo, tiene esas virtudes, pero lo visualizamos para que juegue en medio campo y nos dé la conexión entre defensa y ataque. Su trayectoria y conocimiento del club, del mundo Xolos, nos dio la tranquilidad de que inmediatamente podría ser top".

Esto concretará el regreso de Rivero al club que lo trajo al balompié mexicano, ya que Xolos lo firmó procedente del Defensa y Justicia de la Primera División de Argentina en julio del 2018. Con Tijuana, Ignacio tuvo participación en 99 compromisos, en los cuales marcó en siete ocasiones y firmó cinco asistencias, sobrepasando los 7 mil 500 minutos en cancha.

uD83DuDEA8Ignacio Rivero es nuevo refuerzo de Xolos.

*??El uruguayo se va de Cruz Azul y será dirigido por el Loco Abreu. #TratoHecho pic.twitter.com/fhrKbdQg6S — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui