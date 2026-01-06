Kylian Mbappé queda descartado del Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España 2026

Ciudad de México.- El Real Madrid se tendrá que sortear las semifinales de la Supercopa de España sin su elemento más valioso, ya que quedó descartada la participación de Kylian Mbappé de dicho compromiso. El delantero francés no viajó con el equipo y se quedó a cargo del cuerpo médico del Real Madrid para continuar con su proceso de recuperación y reincorporarse lo antes posible.

Cabe recordar que durante las primeras horas del miércoles, 31 de diciembre, el Real Madrid emitió un parte médico en el cual informaron que el ariete había sufrido una lesión muscular durante uno de los últimos entrenamientos del 2025. Mbappé sufrió un esguince de rodilla, por lo que ha sido sometido a un tratamiento conservador, con el fin de apurar su regreso a las canchas en uno de los momentos más críticos para el equipo blanco.

El último duelo en el que tuvo participación el delantero campeón del mundo fue en el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, el mismo que fue ganado por el conjunto merengue. Dicho compromiso sirvió para que Mbappé anotara su gol 59 en el año, empatando la marca de más goles en un año natural que había establecido Cristiano Ronaldo en el 2013.

#Deportes | Kylian Mbappé hace historia; empata en goles a Cristiano Ronaldo y guía al Real Madrid en nuevo triunfo ?https://t.co/OIcTpfJlkx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Kylian ha tenido que entrenar apartado del grupo y, a consecuencia, no apareció en la convocatoria de Xabi Alonso para enfrentar al Athletic de Bilbao el próximo jueves, 8 de enero, en el King Abdullah Sports de Yeda, Arabia Saudita. En su lugar, aparece Gonzalo García, canterano del Real Madrid que anotó el primer hat trick de su carrera en el duelo ante el Real Betis.

#Deportes | Real Madrid inicia el 2026 con goleada sobre el Betis; Gonzalo se consolida en el Santiago Bernabéu ?uD83DuDE4Chttps://t.co/0pvyle4ztG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

De acuerdo con lo publicado por ESPN, se espera que Mbappé pueda concretar su recuperación en los próximos días y esté disponible para integrarse al equipo en caso de que consigan clasificarse a la final Supercopa de España.

Real Madrid tiene un par de incorporaciones

Así como Mbappé fue excluido de la convocatoria de Xabi Alonso, se contó con el regreso de Dean Huijsen, defensivo que había presentado una leve lesión muscular que lo marginó de los últimos partidos de LaLiga y de la Copa del Rey. Así mismo, reapareció Trent Alexander-Arnold, aunque este no tendrá oportunidad de jugar debido a la lesión presentada en el cuádriceps de la pierna izquierda.

uD83DuDCCB? ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España! pic.twitter.com/gnVNTLq5Qe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui