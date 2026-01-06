Los Yaquis no logran reaccionar y los Águilas barren la serie de playoffs

Mexicali, Baja California.- La esperada reacción no llegó y los Yaquis de Obregón volvieron a caer ante los Águilas de Mexicali, ahora por 4-1 en el cuarto encuentro y con ello los emplumados se quedaron con la serie de primera ronda de playoffs por limpia.

Con este resultado, los emplumados avanzaron a la ronda de semifinales de la campaña 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde tendrán que esperar para conocer a su rival en busca del boleto a la gran final.

¡Triunfo para los emplumados!uD83EuDD19uD83CuDFFC



Cayó el out 27 en Mexicali y los cachanillas aseguran su boleto a semifinalesuD83CuDF9F?uD83EuDD73



PG Mark Simon

PP Odrisamer Despaigne

SV Jake Sánchez



Presentado por: @BanCoppel #LigaARCO? pic.twitter.com/NDNjSXbszu — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 6, 2026

Fue en el fondo del segundo capítulo donde los Águilas le pusieron cifras a la pizarra de El Nido, cuando Moisés Gutiérrez recibió base por bolas y Norberto Obeso lo avanzó con sacrificio; luego Wynton Bernard lo remolcó con doblete al jardín izquierdo y Alexis Wilson puso el 2-0 con sencillo al mismo jardín. Mexicali se despegó con otro par de rayitas, ahora en el tercer inning, donde Yadir Drake recibió base gratis y Alex Mejía se lo llevó por delante con cuadrangular por todo el jardín izquierdo.

Mejía es felicitado después de su jonrón

Los Yaquis timbraron su única carrera en la apertura del cuarto rollo, donde Roberto Valenzuela recibió base gratis y Víctor Mendoza lo avanzó a segunda con hit y Allen Córdoba lo remolcó con sencillo al jardín izquierdo, pero ya no lograron hilvanar más ofensiva y cargaron con la derrota.

¡Anota la Tribu!uD83CuDFF9



Allen Córdoba conecta de hit y remolca la primera carrera para los @yaquis_oficial uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDD25#LigaARCO? pic.twitter.com/wQJEN7It27 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 6, 2026

Mark Simon (1-0) trabajó por espacio de cinco entradas completas, en las que recibió cuatro hits y una carrera; con tres bases por bolas y un ponche para llevarse la victoria. Jake Sánchez retiró la novena entrada en tres bateadores para apuntarse el salvamento (2). Odrisamer Despaigne (0-1), quien abrió con tres días de descanso, cumplió en su labor monticular de cinco innings completos, aunque no pudo frenar a los emplumados; el cubano admitió cuatro imparables y cuatro carreras, con cuatro ponches y cinco bases por bolas.

Fuente: Tribuna del Yaqui