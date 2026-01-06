Marcelo Flores se perderá el inicio del Clausura 2026; 'cambia' a los Tigres UANL por Canadá

Ciudad de México.- Luego de que se rumorara que Marcelo Flores dejaría de formar parte de los Tigres UANL, el equipo decidió mantenerlo en su plantilla, aunque eso no evitará que no cuenten con sus servicios para las primeras jornadas del Clausura 2026. El delantero recibió su segunda convocatoria con la Selección de Canadá, misma que sostendrá un campamento por un par de semanas y finalizará con un partido amistoso.

Cabe recordar que desde hace un par de meses, Flores tuvo la disyuntiva sobre si volver a tener la oportunidad de participar a nivel selecciones con Canadá o permanecer con la nacionalidad mexicana. Marcelo es nacido en Ontario, Canadá, pero en el 2021 cambió su nacionalidad deportiva para jugar con el 'Tricolor', aunque no ha visto actividad con la Selección Mexicana desde un partido de la Concacaf Nations League del 2022.

Luego de que en noviembre recibiera el primer llamado, el atacante de los Tigres volvió a ser incluido en la convocatoria del combinado de la hoja del maple, el cual se llevará a cabo en un complejo deportivo de Irvine, California. Al no ser fecha FIFA, el cuerpo técnico dirigido por Jesse Marsch formó una lista de 20 jugadores que no estén en las ligas europeas para que asistan y se formen con el fin de abrirse un espacio en la lista definitiva.

Dicha convocatoria abarcará desde el jueves, 8 de enero, hasta el domingo, 18 de enero, finalizando con un encuentro amistoso entre la Selección de Canadá y Guatemala. Estas fechas coincidirían directamente con el inicio del Clausura 2026, en el cual los Tigres debutarán el próximo domingo, 11 de enero, ante el Atlético San Luis y, por la doble jornada de la semana próxima, se perderá un total de tres compromisos de la Liga MX.

Pese a esto, si Marcelo Flores decide representar de manera oficial a Canadá, deberá realizar un nuevo cambio en su nacionalidad deportiva, proceso que se podría prolongar varios meses, por lo que es necesario que se inicie cuanto antes para ser considerado en la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con lo publicado por ESPN, el delantero ha mantenido conversaciones cercanas con la federación canadiense sobre dicho tema.

