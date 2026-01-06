Messi busca ser propietario de un equipo y preparan cambios en la Fórmula 1: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este martes 6 de enero, conoce que Lionel Messi anunció que le gustaría adquirir un equipo de futbol.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Preparan cambios en la Fórmula 1

La organización de la Fórmula 1 aprovecha el descanso de temporada para planear su futuro. Actualmente, la competencia trabaja en diversos ajustes técnicos y en los preparativos para recibir a una nueva escudería, buscando renovar la competencia y el espectáculo para los aficionados.

Canadá vuelve a convocar a Marcelo Flores

La selección de Canadá ha mostrado otra vez interés en el talento de Marcelo Flores, actual jugador de los Tigres. Los directivos canadienses lo han convocado nuevamente, pues están convencidos de que su estilo de juego sería una pieza clave y una gran suma de calidad para fortalecer al equipo.

Messi piensa en adquirir un equipo tras su retiro

Aunque todavía sigue activo, Lionel Messi ya piensa en lo que hará después del retiro. El astro argentino tiene claro que no quiere ser entrenador, pero sí le atrae mucho la idea de invertir en el deporte y convertirse en dueño de un equipo de futbol para seguir ligado a este mundo profesional.

Fuente. Tribuna del Yaqui

