MLB: El fichaje de Kazuma Okamoto es un "paso significativo" para los Blue Jays

Toronto, Canadá.- Los Toronto Blue Jays, actuales campeones de la Liga Americana, presentaron este martes 6 de enero a su nuevo fichaje en una rueda, dos días después de finalizar un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares con antesalista de 29 años.

"La adquisición de Kazuma Okamoto es otro paso importante para esta organización", dijo Ross Atkins, director general de los Blue Jays. "Hoy hemos mejorado mucho. Ha sido emocionante verle a lo largo de los años", dijo. "Ha tenido una carrera increíble hasta ahora. El impacto en ambos lados del plato, las habilidades ofensivas son tan dinámicas como se puede ser. Nos queda muy bien".

Atkins no se comprometió con una posición defensiva para Okamoto, diciendo que los Blue Jays valoran su versatilidad tanto en las esquinas como en el jardín. "Podría impactar a nuestra organización desde un punto de vista defensivo de varias maneras", dijo Atkins. "Seguiremos teniendo ese diálogo con él".

Después de quedarse a dos outs de su primer título de la Serie Mundial desde 1993, los Blue Jays han hecho incorporaciones significativas esta pretemporada. Antes de incorporar a Okamoto, Toronto firmó a tres lanzadores, empezando con un contrato de 210 millones de dólares por siete años para el derecho Dylan Cease. Los Blue Jays también firmaron al diestro Cody Ponce con un contrato de 30 millones de dólares por tres años y un contrato de 37 millones de dólares por tres años con el relevista Tyler Rogers.

Este martes, al dirigirse a los presentes, Okamoto habló principalmente en japonés, pero comenzó con unas líneas en inglés. "Muchas gracias por esta oportunidad", dijo. "Estoy muy contento de unirme a los Blue Jays. Trabajaré duro cada día y daré lo mejor de mí por el equipo. Gracias por su apoyo. Encantado de conocerlos. Vamos Blue Jays".

Jugando para los Yomiuri Giants de la Liga Central japonesa el año pasado, Okamoto bateó para .327 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas en 69 partidos. Se lesionó el codo izquierdo mientras intentaba atrapar un lanzamiento en primera base el 6 de mayo al chocar con Takumu Nakano de los Hanshin Tigers, una lesión que dejó fuera a Okamoto hasta el 16 de agosto.

El fortachón infielder tuvo un promedio de bateo de .277 con 248 jonrones y 717 carreras impulsadas en 11 temporadas en las Grandes Ligas japonesas. El seis veces All-Star lideró la Liga Central en jonrones en 2020, 2021 y 2023.

