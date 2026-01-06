Naranjeritas de Hermosillo dan inicio a la pretemporada de la Liga Mexicana de Softbol Femenil

Hermosillo, Sonora.- Con los ánimos renovados, talento estatal, mexicano e internacional, este martes 6 de enero de 2026, las Naranjeritas de Hermosillo comenzaron con sus trabajos de pretemporada, previo al arranque oficial de la Liga Mexicana de Softbol Femenil (LMS) 2026.

A través de redes sociales y también un comunicado para la prensa se informó que, la escuadra de la capital de Sonora inició con sus primeras actividades en el estadio Héctor Espino, donde reportaron el total de la base tricolor del equipo, así como las jugadoras estadounidenses Paetynn López y Kylegh Sand.

Cada uno de los elementos portó por primera vez los colores del club; además, aceptaron en todo momento las indicaciones del nuevo manager de Hermosillo, Rolando Torres, quien espera tener una temporada histórica en lo que será la segunda ocasión que el conjunto sonorense participa.

Las jugadoras ya entrenaron en el Héctor Espino

El trabajo de este primer día consistió en acondicionamiento físico, ejercicios en gimnasio y pruebas de velocidad, además de una pequeña charla por parte del cuerpo técnico. Cabe destacar que Naranjeros Softbol Femenil contará con dos semanas de entrenamientos trabajando de 10 de la mañana a 13:00 horas en el Héctor Espino para estar listas y saltar al terreno de juego en la que será su segunda temporada formando parte de la LMS.

Por otra parte, también a través de redes sociales, el club compartió un momento especial que se vivió este día, cuando las jugadoras se reunieron y partieron la rosca, con motivo del 'Día de Reyes'. También disfrutaron de café y la compañía de la famosa mascota, Beto Coyote.

Cabe destacar que desde finales de año la directiva del club Naranjeros de Hermosillo de Softbol Femenil ha realizado un gran trabajo, como fue el Early Camp, donde múltiples jugadoras se dieron cita y tuvieron la oportunidad de sudar los colores de esta importante organización.

Sesión de entrenamiento

Tal y como ha sido el sello desde la campaña anterior, el conjunto de Hermosillo se destaca por proyectar a nivel nacional al talento sonorense, en un deporte que históricamente le ha dado grandes glorias a Sonora, como lo es el softbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui