Prueba de fuego para Alexa Grasso: Volverá a medirse ante una 'vieja conocida' en la UFC

Seattle, Estados Unidos.- La excampeona mexicana de la UFC, Alexa Grasso, ya conoce quién será su primera rival del año, pues este martes 6 de enero, la compañía más importante de artes marciales mixtas confirmó que la tapatía verá actividad el próximo 28 de marzo en Seattle ante Maycee Barber, rival a la que ya derrotó en 2021.

La pelea no será nada sencilla para la mexicana, ya que Barber, después de ese doloroso descalabro, liga siete victorias consecutivas en la empresa que comanda Dana White y se ha posicionado como una de las mejores de la división mosca.

Situación contraria a la exlibra por libra del mundo femenil, debido a que en sus dos últimas presentaciones en el octágono ha caído derrotada; en septiembre del 2024 perdió su campeonato ante Valentina Shevchenko, mientras que en su más reciente combate, fue igualmente superada vía de los puntos, pero ahora por la brasileña Natalia Silva en mayo del año pasado.

Aunque su presente es negativo, Alexa sigue siendo una de las caras más importantes que tiene la compañía en la categoría femenil, al ser la única en los últimos ocho años que ha podido finalizar a la histórica Valentina Shevchenko, logro que le permitió además convertirse en la primera mexicana campeona de la UFC.

Actualmente, Grasso es la número tres en las clasificaciones de peso mosca, mientras que Maycee Barber ocupa el puesto cinco, así que cualquiera que salga con la mano en alto se podría convertir en una de las retadoras oficiales al oro, que todavía defiende Valentina.

Cabe destacar que la de Jalisco estaba presupuestada para ver actividad el 24 de enero ante la también excampeona Rose Namajunas en la primera cartelera de la UFC del año, pero debido a diferentes molestias físicas, la azteca tuvo que bajarse de ese combate.

uD83DuDE32 Brandon Moreno revela que Alexa Grasso uD83CuDDF2uD83CuDDFD fue baja de la pelea con Namajunas por una dura lesión en el pie!! uD83DuDE91



Raro que el mexicano diga algo así de la nada en su canal de YT abriendo tarjetas uD83DuDC40 #UFCMexico pic.twitter.com/wP85Fuc4U1 — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) December 15, 2025

Ahora, con las lesiones en el olvido y una nueva oportunidad titular, Grasso tendrá como principal objetivo salir con la mano en alto y así meterse en la conversación de protagonizar un duelo estelar en su casa; Guadalajara, el próximo septiembre, en el evento 'Noche UFC'.

Fuente: Tribuna del Yaqui