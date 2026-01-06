Sin un claro favorito, inicia debate para elegir al MVP de la temporada en la NFL

Nueva York, Estados Unidos.- Después de finalizar el rol regular de la campaña 2025-2026 en la NFL y con la ronda de comodines en puerta, el debate para elegir al MVP continúa antes de que se anuncie al ganador el mes que viene. Los resultados que tengan los equipos en los playoffs no importarán, porque es un premio de temporada regular. Los ganadores de los premios se revelarán en 'NFL Honors', el 5 de febrero.

Y aunque la de este año podría ser una carrera muy reñida y sin un claro favorito, los mariscales de campo Matthew Stafford y Drake Maye tienen las mejores cuotas para adjudicarse el premio, esto de acuerdo con varias casas de apuestas.

NFL MVP closing odds betting @BetMGMuD83CuDFC8uD83CuDFC6



Matthew StafforduD83DuDCC8

??Week 17: +425

??Closing odds: -140

Drake MayeuD83DuDCC9

??Week 17: -700

??Closing odds: +115 pic.twitter.com/KIZf7lEFFz — BetMGM News (@BetMGMNews) January 6, 2026

Stafford tuvo una temporada sobresaliente con Los Angeles Rams, llevándolos a un récord de 12-5 y al quinto puesto en la NFC. Maye, por su parte, llevó a los New England Patriots (14-3) a una remontada de 10 victorias y al segundo puesto de la AFC en solo su segunda temporada.

El quarterback de los Rams fue el mejor de la liga con 4,707 yardas y 46 touchdowns. Su rating de pasador de 109.2 fue solo superado por Maye, que terminó con 113.5. El mariscal de campo de los Pats sumó 4,394 yardas por pase y 31 touchdowns. Ambos quarterbacks lanzaron ocho intercepciones. Maye tuvo el porcentaje de pases completados más alto, 72 por ciento frente a 65 por ciento de Stafford.

Maye destacó en apenas su segunda campaña

Otro que merece estar en la conversación, una vez más, es el corredor de los 49ers, Christian McCaffrey, tras una temporada sobresaliente en la que ayudó a San Francisco (12-5) a superar la pérdida de varios jugadores clave por lesiones y pasar largos periodos sin el QB Brock Purdy. Los Niners incluso llegaron a la Semana 18 con opciones de conseguir el primer puesto antes de que la defensa de Seattle los frenara en una victoria por 13-3.

Ningún acarreador ha ganado el premio desde Adrian Peterson en 2012; en cambio, los quarterbacks han ganado el MVP 12 temporadas consecutivas. Esos quarterbacks han jugado nueve veces por un cabeza de serie número 1 en ese periodo y por un cabeza de serie número 2 las otras tres.

Solo tres quarterbacks han ganado el MVP en un equipo que no ganó su división. Peyton Manning lo hizo en 2008, Steve McNair como co-MVP en 2003 y Johnny Unitas en 1967, cuando los Colts terminaron 11-1-2 pero se quedaron fuera de los playoffs.

McCaffrey también mostró gran nivel

Fuente: Tribuna del Yaqui