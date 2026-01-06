Todd Bowles no cree que su puesto al frente de los Tampa Bay Buccaneers corra peligro

Tampa, Estados Unidos.- El inesperado colapso que sufrieron los Tampa Bay Buccaneers al final de la campaña regular no tiene preocupado al entrenador en jefe, Todd Bowles, quien confía en mantenerse al frente del equipo para la próxima temporada.

Tras un arranque de 6-2, todo se vino abajo para los Buccaneers (8-9), que no pudieron conquistar su quinto título consecutivo de la NFC Sur, después de que Atlanta venció a Nueva Orleans el domingo, dando a Carolina una ventaja de desempate a tres bandas.

El head coach cree que ha hecho un buen trabajo con el equipo

Bowles había llevado a Tampa Bay a los playoffs en cada una de sus tres primeras temporadas tras reemplazar a Bruce Arians en 2022. Le quedan tres años de contrato y está actuando como si fuera a volver para una quinta temporada.

"Me he ganado la oportunidad", dijo Bowles sobre volver. "He ganado tres títulos de división seguidos, así que eso dice mucho para mí. No tengo un mensaje para los fans más allá de que los verdaderos fans son fans de verdad y vamos a intentar hacer lo mejor para salir ahí fuera y ganar por ellos. Van a sentir lo que sienten, pero eso no es problema del entrenador. El problema del entrenador es mejorar al equipo y eso es todo lo que espero con ilusión".

Mayfield se lesionó y eso también contribuyó a la debacle

Bowles se reunirá con la familia Glazer mañana miércoles para una conversación típica de fin de temporada con el grupo propietario. Los Glazers despidieron en una ocasión al entrenador campeón de la Super Bowl, Jon Gruden, con pocos años de contrato restantes, y también despidieron al entrenador miembro del Salón de la Fama, Tony Dungy, tras tres apariciones consecutivas en playoffs, incluyendo un partido por el campeonato de la NFC.

Pero no hay indicios de que el puesto de Bowles esté en peligro y eso podría deberse al hecho de que simplemente no tenía suficiente talento en la plantilla, algo que Bowles no tiene interés en criticar. "Siento que teníamos suficiente talento para ganar", dijo. "Los errores que cometimos no fueron por el talento, fueron más bien por errores".

"Empieza conmigo", dijo. "Me lo quedo todo. Soy el entrenador principal. Empieza conmigo. Tengo que llevarme todo eso y tengo que arreglarlo. Esa es mi descripción de trabajo y eso es lo que debería hacer. Empieza conmigo, llega a los entrenadores, luego a los jugadores".

Bowless reconoce que hubo errores que los dejaron fuera

Fuente: Tribuna del Yaqui