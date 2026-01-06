Venus Williams muestra nivel competitivo, pero cae en su debut en Aukland

Wellington, Nueva Zelanda.- Venus Williams ofreció una vibrante batalla antes de perder por 6-4, 4-6, 6-2 ante la quinta cabeza de serie, Magda Linette en el torneo del circuito WTA en Auckland, Nueva Zelanda en su primer partido individual de 2026.

Para Williams, de 45 años, fue el partido 1,101 en individuales en el circuito WTA. Pero la competitividad que mostró contra una jugadora 12 años menor que ella y que solo tenía dos años cuando Williams jugó su primer partido individual profesional le dará confianza mientras viaja a Australia para el Hobart International y el Abierto de Australia.

Venus Williams with a gorgeous backhand down the line.



One of the greatest backhand down the lines in the history of the game.



45 years old still doing things BIG.



uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



pic.twitter.com/6SilsgapbV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 6, 2026

La siete veces campeona de Grand Slam recibió un comodín para el torneo de Auckland y también en Hobart desde el 12 de enero y en el primer torneo de Grand Slam del año en Melbourne Park. El partido en Auckland fue el primero de Williams desde que perdió 6-3, 2-6, 5-1 contra Karolina Muchova en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos el pasado agosto. Solo jugó tres torneos en 2025, venciendo a Peyton Stearns en julio para convertirse en la segunda mujer de mayor edad, solo detrás de Martina Navratilova, en ganar un partido en el circuito WTA.

Venus dio muestras de su nivel en la cancha

"Mira el nivel que ha traído. Se movía realmente bien", dijo Linette en una entrevista televisiva al final de su encuentro. "Estaba golpeando muy bien, especialmente cuando corría hacia el espacio abierto. Fue realmente impresionante y tuve que mantener la calma. Te empuja a un lugar donde no quieres estar y ahí estuve por un tiempo, así que me alegro mucho de haber podido recuperar y volver con un juego un poco mejor".

Williams, clasificada en el puesto número 582 esta semana, ha sido una visitante habitual en Auckland en la última parte de su carrera. Venció a Caroline Wozniacki en la final de 2015 para conseguir el título 41 de sus 46 del Tour de la WTA. Este año, dijo a los periodistas, no se sentía presionada.

"La mayor presión es la que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no?", dijo Williams. "Y luego, cuando miras atrás y piensas, 'no fue para tanto'. "Así que espero poder mirar atrás con la visión 20-20 mientras estoy en el presente, simplemente dejarlo ir, dejar que fluya, disfrutarlo y estar en el momento. Eso no es fácil de hacer y por eso a la gente le encantan los deportes, ¿verdad?".

Linette reconoció la calidad de su rival

Fuente: Tribuna del Yaqui