Águilas del América 'roba' joven promesa de Xolos de Tijuana y la anuncia como refuerzo

Ciudad de México.- En un fichaje que sorprendió al entorno de la Liga MX, el América anunció a una de sus últimas incorporaciones de cara al inicio del Clausura 2026. Las Águilas oficializaron el arribo de Aarón Mejía, joven elemento que se desenvuelve como lateral derecho y que también jugó como defensa central para los Xolos de Tijuana en los últimos años.

Mejía es nacido en Culiacán, Sinaloa, entidad en la que se formó con el equipo de los Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión; el primer duelo en el que tuvo participación fue contra los Pumas Tabasco en el Ascenso MX del 2020. Tras su efímero paso con el cuadro sinaloense, fue firmado por los Xolos de Tijuana, equipo con el cual finalizó su formación y, a la postre, tuvo su debut en la Primera División en el Apertura 2023.

Su mejor desempeño lo plasmó en el Apertura 2024, donde tuvo actividad en todas las jornadas de dicho torneo, además de que perteneció al cuadro titular en 11 partidos y, de igual manera, tuvo continuidad en la Liguilla. Pese a haberse establecido, Mejía perdió protagonismo con el cuadro fronterizo en los últimos meses.

Durante el Apertura 2025, tan solo pudo disputar seis partidos y de ellos, solo un par fueron en el 11 inicial y cuatro de suplente, acumulando tan solo 228 minutos. Dicho jugador fue ingresado en la lista de transferibles del mercado invernal de fichajes, desde donde fue comprado por el América.

Las Águilas hicieron oficial su incorporación mediante una publicación en sus redes sociales, la cual desató una ola de comentarios por parte de los seguidores 'Azulcrema'; mientras unos alegaban que no era un jugador muy conocido, otra gran parte de los usuarios destacaron que dentro del equipo se le dé oportunidades a jóvenes mexicanos. Así mismo, se informó que dicha incorporación es con el fin de tener una mayor baraja de oportunidades en la Liguilla, misma que se disputará sin elementos pertenecientes a la Selección Mexicana.

El anuncio de Aarón Mejía llegó a la par de la publicación en la cual se oficializaba el regreso de Fernando Tapia, arquero que estuvo cedido con los Tigres de la UANL.

Fuente: Tribuna del Yaqui