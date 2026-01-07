Algodoneros de Guasave sorprende y elimina a Jaguares; resultados del juego 4 de playoffs LAMP 2026

Ciudad de México.- La primera ronda en los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026 sigue entregando grandes sorpresas, ya que los dos primeros lugares en la clasificación del rol regular han sido eliminados de la contienda. Los Algodoneros de Guasave concretaron la eliminación de Jaguares de Nayarit y se convierten en el segundo equipo clasificado a la ronda de semifinales.

Al conjunto sinaloense le bastaron solo cinco encuentros para eliminar al que fue el líder general de la temporada en el circuito invernal mexicano. En la jornada del 6 de enero, Guasave logró la blanqueada ante Jaguares con marcador de siete anotaciones por cero; Jeff Ibarra fue el lanzador que se quedó con el triunfo luego de lanzar 1.2 entradas sin permitir imparable, mientras que el descalabro fue para Robert Dugger.

Drew Avans fue el MVP de la jornada, ya que se encargó de producir cuatro de las siete anotaciones por los locales; Esteban Quiroz, Jorge Flores y Francisco Peña fueron los responsables de las rayitas restantes. Con este resultado, Algodoneros de Guasave se convierte en el segundo clasificado a la semifinal, luego de que Águilas de Mexicali concretara la barrida sobre Yaquis de Obregón con cuatro victorias consecutivas.

Cañeros de Los Mochis vs Tomateros de Culiacán

Manny Barreda salió intratable y, gracias a su magnífica actuación en la loma de las responsabilidades, los Tomateros lograron alargar la serie de postemporada; el derecho lanzó cinco entradas y un tercio de cinco imparables y luego le siguieron Sasagi Sánchez, Keone Kela y Anthony Gose. Las únicas dos anotaciones del compromiso fueron responsabilidad de Joey Meneses y una más de Luis Verdugo.

Charros de Jalisco vs Naranjeros de Hermosillo

Con marcador de ocho carreras por cinco, Charros se alzaron con el triunfo ante Naranjeros de Hermosillo y con ello, logran tomar el liderato de la serie; Miguel Aguilar se alzó con la victoria, mientras que Alan Rangel fue el lanzador derrotado. Francisco Córdoba aprovechó la titularidad con Jalisco y fue el principal impulsor ofensivo, ya que se encargó de producir tres anotaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui