Antonio Mohamed adelanta el que será el nuevo refuerzo de los Diablos del Toluca para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca no dejarán nada a consideración y buscarán el tercer título consecutivo para terminar de establecer una dinastía en la Liga MX, aunque para lograrlo, deberán seguir sumando a nuevos elementos. Antonio Mohamed, estratega del cuadro mexiquense, confirmó que aún falta un elemento por anunciar de cara al Clausura 2026 y, aunque no reveló el nombre, dejó en claro el perfil que se está buscando.

El entrenador del Toluca informó que se buscará un reemplazo directo por Robert Morales, quien dejará al 'Chorizo Power' tras haber conseguido el bicampeonato y, aunque aún no se conoce cuál será su destino, Pumas UNAM y el Internacional Porto Alegre de Brasil han puesto interés para hacerse de sus servicios. "Seguramente buscaré un centro delantero, de características especiales que nosotros necesitamos".

#Deportes | De la Liga MX al Brasileirao; Toluca recibe oferta de un club sudamericano por uno de sus delanteros ?https://t.co/qhtvoKNq5Q — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

A pesar de estar envueltos en varios rumores, el Toluca solo ha presentado de manera oficial tres fichajes para el Clausura 2026; abrieron el mercado con la incorporación de Sebastián Córdova, quien jugaba para los Tigres UANL. Su segunda firma oficial fue la de Jorge Díaz Price, delantero que jugaba para el Cancún FC de la Liga Expansión MX, y el último elemento fue Pavel Pérez, el mismo que defendía los colores del Necaxa.

#Deportes | Otro más: Diablos del Toluca anuncia a un nuevo refuerzo en el mediocampo para el Clausura 2026 ?https://t.co/H4KuPQ0Kle — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Así mismo, aprovechó la conferencia de prensa previa al arranque del Clausura 2026 para enviar un mensaje de agradecimiento a Héctor Herrera, Juan Pablo Domínguez y el mismo Robert, quienes fueron las bajas del Toluca en los últimos días. "Cada uno a su manera ha sido muy importante: la experiencia de Héctor, Robert en las finales pasadas, cuando jugaba con Paulinho, y 'Juanpi' entrando en casi todos los partidos para ser determinante".

También expresó que sus metas para este año son lograr el tricampeonato de la Liga MX, además de alcanzar el cetro de la Concacaf Champions Cup 2026, ya que considera que tendrán una plantilla mejorada a lo visto en los torneos anteriores. Por último, añadió que comenzar el Clausura 2026 enfrentando a Rayados del Monterrey es algo significativo para él, luego de su exitoso paso por 'La Pandilla' hace algunos años.

'AGRADEZCO A JUANPI, ROBERT Y HH EL AÑO QUE HAN ESTADO CON NOSOTROS Y LO QUE HAN CONTRIBUIDO' uD83DuDE4F



Antonio Mohamed habló en conferencia de prensa previo al inicio del Clausura 2026, donde dedicó un mensaje a los futbolistas que salen de Toluca uD83DuDC7F



uD83CuDF99?: @CapsNarrador #FSRadioMX pic.twitter.com/bf0LiFPgzs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui