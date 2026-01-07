Atlético San Luis refuerza su delantera; goleador de la MLS regresará a la Liga MX para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Con el fin de regresar a ser un equipo que pueda competir para ingresar a la Liguilla, el Atlético San Luis anunció una nueva incorporación de cara al inicio del Clausura 2026. El conjunto potosino oficializó el fichaje de Santiago Muñoz, delantero que vivirá su segunda etapa en la Liga MX tras haber incursionado en la Major League Soccer (MLS) con el Sporting Kansas City.

El ariete de 23 años es nacido en El Paso, Estados Unidos, aunque desde temprana edad optó por elegir la nacionalidad deportiva mexicana; fue formado en el Santos Laguna, equipo con el cual pasó varios años en categorías inferiores y en el 2021 tuvo su debut profesional. En total, con el conjunto lagunero, participó en 81 compromisos, mismos en los que llegó a anotar seis goles con el mismo número de asistencias.

Luego de su paso por el Santos Laguna, fue cedido al Newcastle United, club con el cual estuvo por más de 18 meses en las categorías inferiores, acumulando nueve encuentros en el futbol de Europa. Su regreso al continente americano se dio de manera directa a la MLS, tras ser fichado con Kansas City, equipo con el cual anotó tres goles y dos asistencias en poco menos de 900 minutos a lo largo de 21 compromisos.

Luego de su experiencia en diversas ligas internacionales, el ariete fue anunciado como refuerzo en las redes sociales del Atlético de San Luis, mismas en las que se destacó que se integrará a la brevedad en los entrenamientos de cara al Clausura 2026. "Expresó su entusiasmo y compromiso con el proyecto deportivo, con el objetivo de aportar su capacidad ofensiva y crecimiento futbolístico en busca de cumplir las metas trazadas por la institución", se destacó en el comunicado.

Así mismo, se destacó su paso a nivel selecciones, ya que ha defendido los colores de México en varias ocasiones; Muñoz formó parte de la Selección Mexicana que se coronó en la Concacaf sub-17 y logró el subcampeonato del Mundial 2019. Así mismo, fue parte del 'Tricolor' que ganó el Preolímpico 2021 y del combinado que consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos.

La incorporación de Santiago Muñoz se suma al arribo de Anderson Duarte, delantero que llegó cedido de los Diablos del Toluca y al de Benjamín Galindo como sus apuestas fuertes de cara al siguiente certamen de la Liga MX.

Fuente: Tribuna del Yaqui