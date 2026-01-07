Barcelona 'arrolla' con el Athletic Club y se clasifica a la final en la Supercopa de España 2026

Ciudad de México.- El Barcelona hizo valer su estatus de favorito y, de manera holgada, venció al Athletic Club para meterse a la final en la Supercopa de España 2026. Aún sin usar a su cuadro titular de inicio, el conjunto catalán logró imponerse con marcador de cinco anotaciones por cero, siendo Raphinha el jugador más destacado con un doblete, además de varias oportunidades de peligro generadas.

Pese a la diferencia en el resultado final, el Athletic comenzó el compromiso celebrado en el King Abdullah Sports City tomando el control del balón y, apenas en dos minutos de juego, tuvo un disparo a puerta y un par de córners, los cuales no se pudieron fructificar. Con el correr de los segundos, el Barça se fue estableciendo hasta que en el 22', Ferran Torres coronó una jugada colectiva con la cual se inauguró el marcador.

Con la primera anotación de la jornada, el Athletic se desdibujó en la cancha de la 'Joya de Yeda' y, en cuestión de minutos, el Barcelona tenía sentenciado el juego a su favor. A la media hora de actividad, Fermín López puso el dos por cero momentáneo con una gran asistencia de Raphinha.

Luego de las primeras dos anotaciones, los errores defensivos comenzaron a llegar para el equipo bilbaíno y la siguiente anotación cayó en complicidad de una pifia cometida por Unai Simón. El arquero del Athletic le entregó el balón a Roony Bardghji, quien no perdonó y firmó el tercer tanto de la jornada. Antes de que los protagonistas se marcharan a los vestidores, Raphinha capitalizó su gran actuación ofensiva, marcando su primer gol del día.

El inicio de la parte complementaria se tuvo con la misma intensidad por parte del Barcelona y fue cuestión de siete minutos para que cayera la quinta anotación del compromiso en los botines del delantero brasileño. Ya con el marcador abultado, Hansi Flick aprovechó para darle juego a elementos que van regresando de diversas lesiones como Dani Olmo, Marcus Rashford y el propio Lamine Yamal.

uD83DuDD04 Triple substitution (65')



?uD83DuDFE2 Rashford

?uD83DuDFE2 Gerard Martín

?uD83DuDFE2 Bernal

?uD83DuDD34 Raphinha

?uD83DuDD34 Balde

?uD83DuDD34 F. De Jong pic.twitter.com/RK8nh0KkTV — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2026

Ante esto, el Barcelona consiguió clasificarse a la final en la Supercopa de España 2026 y ahora esperará rival, el mismo que saldrá del duelo que protagonizará el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El título se definirá el próximo domingo, 11 de enero.

uD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDDEuD835uDDD8uD835uDDE7 uD835uDDE7uD835uDDE2 uD835uDDE7uD835uDDDBuD835uDDD8 uD835uDDD9uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDD4uD835uDDDF uD83CuDF9F? pic.twitter.com/O5mTuVPryY — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui